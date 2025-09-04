Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София

Кметът на София Васил Терзиев е на мнение, че Националният стадион не трябва да се намира на центъра на столицата, защото значими мероприятия блокират голяма част от града.

Градоначалникът изрази мнението си преди мача между България и Испания.

„Моето мнение е, че тук не е мястото на Националния стадион. Имаме нужда от ново модерно съоръжение, което да не е в центъра на града и да не блокира цяла София при всяко мероприятие“, обяви столичният кмет.

Политикът отказа да даде прогноза за срещата.

„Много настроение, пълен стадион. Аз да не съм врачка да давам резултати, други хора го правят“, каза той.

Терзиев говори и за срещата му с президента на испанската футболна федерация Рафаел Лусан.

„С различни неща се занимаваме с него, въпреки че председателят на тяхната федерация се е занимавал с градско управление. Говорихме си за развитието на детско-юншески футбол и колко е важно, за да имаш силен спорт, какъвто и да е“, обясни кметът.