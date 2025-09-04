БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази

Кметът на София смята, че страната се нуждае от ново модерно съоръжение.

Васил Терзиев
Снимка: БТА
Слушай новината

Кметът на София Васил Терзиев е на мнение, че Националният стадион не трябва да се намира на центъра на столицата, защото значими мероприятия блокират голяма част от града.

Градоначалникът изрази мнението си преди мача между България и Испания.

„Моето мнение е, че тук не е мястото на Националния стадион. Имаме нужда от ново модерно съоръжение, което да не е в центъра на града и да не блокира цяла София при всяко мероприятие“, обяви столичният кмет.

Политикът отказа да даде прогноза за срещата.

„Много настроение, пълен стадион. Аз да не съм врачка да давам резултати, други хора го правят“, каза той.

Терзиев говори и за срещата му с президента на испанската футболна федерация Рафаел Лусан.

„С различни неща се занимаваме с него, въпреки че председателят на тяхната федерация се е занимавал с градско управление. Говорихме си за развитието на детско-юншески футбол и колко е важно, за да имаш силен спорт, какъвто и да е“, обясни кметът.

Свързани статии:

НА ЖИВО: България – Испания, 0:3
НА ЖИВО: България – Испания, 0:3
Гледайте двубоя пряко по БНТ 1, БНТ 3 и ТУК!
Чете се за: 02:02 мин.
#Васил Терзиев #Национален стадион "Васил Левски"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
3
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
5
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
6
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Регионални

Две колони от 4 век бяха намерени при разкопките в Хераклея Синтика
Две колони от 4 век бяха намерени при разкопките в Хераклея Синтика
Пожарът в Национален парк "Рила" продължава да се разраства Пожарът в Национален парк "Рила" продължава да се разраства
Чете се за: 00:30 мин.
Протест отново настоя за освобождаването на Благомир Коцев и двамата общински съветници Протест отново настоя за освобождаването на Благомир Коцев и двамата общински съветници
Чете се за: 00:30 мин.
Мъж е загинал, след като се е блъснал с АТВ в частен имот в Пловдив Мъж е загинал, след като се е блъснал с АТВ в частен имот в Пловдив
Чете се за: 00:30 мин.
Информационна среща за еврото се проведе и в Пловдив Информационна среща за еврото се проведе и в Пловдив
Чете се за: 01:12 мин.
Пожар пламна край благоевградския квартал "Еленово" Пожар пламна край благоевградския квартал "Еленово"
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща
РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
Чете се за: 02:10 мин.
Национални отбори
"Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя край Телиш, където загина Сияна (ОБЗОР) "Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя край Телиш, където загина Сияна (ОБЗОР)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на...
Чете се за: 05:57 мин.
По света
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Какви са последиците от масовия срив на Гугъл?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ