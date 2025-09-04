Три ремита за българските шахматисти на старта на швейцарския турнир на ФИДЕ в Самарканд

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 02:00 мин.
С три ремита започна участието на българските шахматисти на големия швейцарски турнир на ФИДЕ в Самарканд, Узбекистан. Турнирът, който се провежда отделно за мъже и за жени, ще излъчи по двама участници в Турнира на претендентите за световната титла.

В първия кръг при мъжете Иван Чепаринов завърши реми с Шахрияр Мамедяров от Азербайджан. Партията, в която Чепаринов игра с черните, приключи на 25-ия ход с трикратно повторение. Позицията изглеждаше малко по-перспективна за българския гросмайстор, но той обаче избра да не рискува, имайки срещу себе си бившия световен шампион по ускорен шахмат.

При жените Нургюл Салимова направи престижно реми с белите фигури с двукратната европейска шампионка в класическия шахмат Катерина Лагно. То бе фиксирано на 30-ия ход от страна на четвъртата в схемата рускиня, която пожертва качество, за да може да предизвика равенството чрез вечен шах.

В получилата се като най-интригуваща партия с българско участие Антоанета Стефанова с белите раздели точката с 16-годишната представителка на домакините от Узбекистан Мадинабону Халилова. Срещата продължи 74 хода и премина през много големи амплитуди, като в отделни моменти и двете имаха позиции, в които спокойно можеха да търсят победата. В крайна сметка обаче смелата игра и на двете не доведе до това някоя от тях да стигне до победата.

Турнирът, който е с общ награден фонд от 855 000 щатски долара, продължава в петък с партиите от втория кръг. Той се играе в общо 11 кръга.

#Иван Чепаринов #Антоанета Стефанова #Нургюл Салимова

