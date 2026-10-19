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Лидерът на ДПС стартира национална кампания “Щит за хората” в защита на гражданите от лошо управление и корупция

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Лидерът на ДПС Делян Пеевски инициира национална кампания „Щит на хората”- кампания за защита на гражданите от лошо управление и корупционни практики. Инициативата обединява народните представители, кметове и общински съветници около конкретна цел: Публичният ресурс да достига до хората, без да потъва в корупция и злоупотреби, непрозрачни договори и некачествено изпълнение.

В свое обръщение към общото събрание на сдружение на общините „Толерантност” Делян Пеевски каза:

„В изтичащата 2026-та година държавата бе предоставена в ръцете на една стихийно окомплектована около бившия президент и неговото обкръжение политическа сила. Категоричното мнозинство, което би трябвало да носи стабилност, по-скоро носи белезите на авторитаризъм, без необходимата компетентност и отговорност, съответни на тази парламентарна тежест.

Нещо повече, сигналите за корупционни практики и злоупотреби, за нерегламентирани връзки и зависимости потъват под политически чадър. МВР е овладяно и превърнато в новата Държавна сигурност - старите методи, с нови господари - сплашвания, политически преследвания, показни акции срещу политически неудобни на властта. На този фон несигурността, тревожността от обедняването, ескалацията на цени на стоки и услуги, на горива и енергия поставят България на дъното на всяка европейска статистика за благосъстоянието на нациите. Ние знаем, че всяко откраднато евро е отнет ресурс от някой, който действително се нуждае от помощ и подкрепа!“

В подкрепа на инициативата, кметовете от „Толерантност” се присъединиха към Декларацията, с която се заявява.

„Като отговорна политическа сила с устойчива история и ценности, ние имаме отговорността да упражняваме контрол върху управляващите, като бъдем непреодолима преграда пред корупцията, лошите практики и всяко действие, което е в обществен ущърб и ощетява хората.

Категорично се противопоставяме на самоцелните съкращения в държавната и общинска администрация, които нарушават права и оскъпяват услугите за гражданите чрез договори за външни услуги с близки до управляващите фирми. Затова инициираме Национална кампания “ЩИТ за хората“, насочена към защитата на публичния ресурс на всички нива - в министерствата, държавните агенции, фондовете, държавните дружества и общините.

Нашата цел е ясна: охрана на финансовия ресурс на държавата, в името на това средствата за гражданите да достигат до техните нужди, а злоупотребите да бъдат разкривани и пресичани навреме.” Националната годишна среща на Сдружение на общините “Толерантност” се проведе днес в София.

Във форума участваха над 40 кметове и представители на общини.

#лошо управление #„Щит за хората“ #лидер на ДПС #граждани #национална кампания

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