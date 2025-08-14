БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома,...
Чете се за: 02:32 мин.
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в...
Чете се за: 01:05 мин.
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лидия Енчева продължава да се бори на два фронта на турнир в Румъния

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

лидия енчева отпадна полуфиналите турнир сърбия
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Българската тенисистка Лидия Енчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира на червени кортове в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Енчева и представителката на домакините Мара Гае елиминираха поставените под номер 1 Камила Бартоне (Латвия) и Катерина Цигурова (Швейцария) с 6:4, 6:3 за час и четвърт игра. Двете наваксаха ранен пробив пасив, а след 3:3 взеха осем от следващите десет гейма по пътя си към крайната победа.

19-годишната българка по-рано днес достигна и до четвъртфиналите на единично.

#Лидия Енчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
1
"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
2
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
3
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
4
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
5
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
6
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Тенис

Юго Умбер повежда Франция срещу Хърватия за Купа "Дейвис"
Юго Умбер повежда Франция срещу Хърватия за Купа "Дейвис"
Продължава победната серия на Ива Иванова на ITF турнир в Тунис Продължава победната серия на Ива Иванова на ITF турнир в Тунис
Чете се за: 00:47 мин.
Матео Беретини отказа участие на US Open Матео Беретини отказа участие на US Open
Чете се за: 01:15 мин.
Донски и Нестеров отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на турнира ATP Чалънджър 50 в София Донски и Нестеров отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на турнира ATP Чалънджър 50 в София
Чете се за: 01:15 мин.
Саймън Уитли: Очаквам скоро Иван Иванов да направи пробив и в тениса при мъжете Саймън Уитли: Очаквам скоро Иван Иванов да направи пробив и в тениса при мъжете
Чете се за: 02:05 мин.
Александър Зверев остана извън отбора на Германия за Купа "Дейвис" Александър Зверев остана извън отбора на Германия за Купа "Дейвис"
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се увеличи още през есента 30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се увеличи още през есента
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Тръмп: Путин изглежда е готов на сделка Тръмп: Путин изглежда е готов на сделка
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
КЕВР започва проверка във всички областни ВиК дружества
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Все още не е потушен напълно пожарът в Пирин
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Пеещата" магистрала в Китай: Легендарен път в степите на...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ