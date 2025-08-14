Лидия Енчева продължава да се бори на два фронта на турнир в Румъния

Българската тенисистка Лидия Енчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира на червени кортове в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Енчева и представителката на домакините Мара Гае елиминираха поставените под номер 1 Камила Бартоне (Латвия) и Катерина Цигурова (Швейцария) с 6:4, 6:3 за час и четвърт игра. Двете наваксаха ранен пробив пасив, а след 3:3 взеха осем от следващите десет гейма по пътя си към крайната победа.

19-годишната българка по-рано днес достигна и до четвъртфиналите на единично.