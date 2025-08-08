БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лидия Енчева се класира за полуфиналите в Брашов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Поставената под №2 българка победи седмата в схемата представителка на домакините Бриана Сабо.

лидия енчева отпадна полуфиналите турнир сърбия
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №2 българка победи седмата в схемата представителка на домакините Бриана Сабо (Румъния) с 6:3, 6:2 за около два часа на корта.

Националката направи три пробива в първия сет, в който поведе с 4:2, а във втората част беше още по-убедителна и загуби само два гейма.

За място на финала Енчева ще играе утре срещу петата поставена Бианка Барбукеску (Румъния).

Българката спечели първа титлата в кариерата си от турнирите на ITF в Галац (Румъния) в края на юни, а през юли игра финал на турнир в Куршумлийска Баня (Сърбия), достигайки до рекордно класиране в кариерата си в световната ранглиста на WTA.

#Лидия Енчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения в няколко общини
1
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за данъчни нарушения...
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците?
2
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове -...
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки...
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
4
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърна в родината
5
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здраве
6
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
3
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
4
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
6
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...

Още от: Тенис

Контузия отказа Янаки Милев на четвъртфиналите в Бон
Контузия отказа Янаки Милев на четвъртфиналите в Бон
Александър Василев се класира за полуфиналите на турнира в София Александър Василев се класира за полуфиналите на турнира в София
Чете се за: 01:07 мин.
Глушкова е на победа от финал на тенис турнир в Сърбия Глушкова е на победа от финал на тенис турнир в Сърбия
Чете се за: 01:00 мин.
Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите в София Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите в София
Чете се за: 00:55 мин.
Винъс Уилямс отпадна на старта в Синсинати Винъс Уилямс отпадна на старта в Синсинати
Чете се за: 00:50 мин.
Виктория Томова с трети двубой в Синсинати в петък вечер Виктория Томова с трети двубой в Синсинати в петък вечер
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Българите са на трето място сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здраве
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
Чете се за: 02:15 мин.
Регионални
Влак помете камион на жп прелез край Пловдив Влак помете камион на жп прелез край Пловдив
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Две деца и жена са в болница след тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Бургас Две деца и жена са в болница след тежка катастрофа на АМ „Тракия“ край Бургас
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Издирван по разследване за отвличания се е предал в полицията
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Потушен е пожарът в Шуменското плато
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
"При безводие плащаме луди пари за вода" - воден режим...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Малки бензиностанции у нас са притеснени, че ще останат без бензин...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ