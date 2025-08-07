Линдзи Вон добави легенда на ските в треньорския си щаб

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Двукратен олимпийски шампион ще помогне за подготовката на 40-годишната американка за Милано/Кортина 2026.

Линдзи Вон, Аксел Лунд Свиндал
Снимка: БТА
Слушай новината

Линдзи Вон добави бившият скиор Аксел Лунд Свиндал в треньорския си щаб в подготовката за Зимните олимпийски игри в началото на 2026 година.

40-годишната американка, която грабна злато в спускането на Игрите през 2010, се завърна в спорта миналата година с ново титаниево коляно и амбиции да участва на Милано/Кортина 2026, Италия между 6-22 февруари. Вон трябваше да прекрати преждевременно кариерата си през 2019 след серия инциденти и контузии, преди да претърпи операция на дясното коляно.

Свиндал, който е двукратен олимпийски шампион, ще влезе в новата си роля на тренировъчен лагер в Чили по-късно през лятото, стана ясно от изявление на Head - нейният доставчик на екипировка.

"Да мога да разчитам на него преди Игрите в Кортина е наистина огромен бонус. Това завръщане е да докажа какво е възможно и смятам, че Аксел ще ми даде тази допълнителна доза предимство, от която ще имам нужда в това амбициозно пътешествие. Благодарна съм му, че е част от екипа ми, нямаше как да искам по-добър партньор", сподели Вон, която има 82 победи за Световната купа в кариерата си.

Свиндал има богата визитка, като той е четирикратен олимпийски медалист и петкратен световен шампион. Той спря със ските след сребърния си медал в спускането в последния си старт на световното през 2019. Той призна, че е останал "леко изненадан, когато Линдзи ми се обади, но за него е чест".

Вон завърши сезона, в който се завърна, с второ място в Супер-Г за Световната купа през март. Това беше нейн първи подиум в състезание от СК от 15 март, 2018-а насам, когато остана трета в супергигантски слалом. Година по-късно тя завоюва бронз в спускането на световното първенство.

