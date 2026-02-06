БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Линдзи Вон огледа олимпийското трасе за спускането в Милано/Кортина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Американката направи това заедно с останалите състезателки, часове преди днешната тренировка.

Линдзи Вон
Снимка: БТА
Слушай новината

Само седмица след като скъса предната кръстна връзка на лявото си коляно, Линдзи Вон вече беше отново на снега в Кортина – този път, за да огледа олимпийското трасе за спускането. Американката направи това заедно с останалите състезателки, часове преди днешната тренировка, водена от една-единствена цел: олимпийско злато на 41-годишна възраст.

Легендата на алпийските ски планира да стартира на Игрите в Милано–Кортина с масивна шина на коляното – решение, което подчертава не само физическата ѝ устойчивост, но и безкомпромисната ѝ решителност. След тежкото падане в Швейцария миналата седмица Вон даде ясно да се разбере, че няма намерение да се отказва, въпреки диагноза, която за мнозина би означавала край на сезона, а понякога и на кариерата.

„Нищо не ме прави по-щастлива! Никой не би повярвал, че ще бъда тук. Но успях. Тук съм, усмихвам се и знам колко съм щастлива. Няма да пропилея този шанс. Хайде да го направим!“, написа тя в социалните мрежи.

През 2024 година Вон претърпя операция на дясното коляно, а завръщането ѝ към състезанията през миналия сезон сложи край на почти шестгодишна пауза. Новият удар дойде миналия петък в Кран-Монтана, където тя падна по време на последното спускане за Световната купа преди Олимпиадата и бе евакуирана с хеликоптер. Няколко часа по-късно обаче заяви категорично: „Олимпийската ми мечта не е приключила.“

Първата официална тренировка за спускането в Кортина бе отменена заради обилния снеговалеж, което оставя само две възможности за подготовка – днес и в събота, преди старта в неделя. Вон ще бъде с номер 10 в днешната тренировка и ще излезе десета на трасето.

Свързани статии:

Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
Легендата окуражи своите фенове, след като пострада в спускането на...
Чете се за: 01:50 мин.
Отмениха старта в Кран Монтана след падане на Линдзи Вон
Отмениха старта в Кран Монтана след падане на Линдзи Вон
41-годишната скиорка загуби равновесие и се блъсна в предпазните...
Чете се за: 01:07 мин.
#Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #Линдзи Вон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
1
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
2
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
3
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
4
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
5
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Други спортове

Александра Фейгин и Владимир Илиев развяха българския флаг на Игрите в Италия
Александра Фейгин и Владимир Илиев развяха българския флаг на Игрите в Италия
Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ) Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Спортни новини 06.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 06.02.2026 г., 20:50 ч.
Кърсти Ковънтри: Понякога най-силните послания са най-простите послания Кърсти Ковънтри: Понякога най-силните послания са най-простите послания
Чете се за: 01:42 мин.
Цифрите зад Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Цифрите зад Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Чете се за: 00:50 мин.
Днес на Игрите - 06.02.2026 г. Днес на Игрите - 06.02.2026 г.

Водещи новини

Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ) Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Колко трудно се разбива камера за виденаблюдение и кой има полза от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Децата и социалните мрежи: Възможно ли е да се затвори...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ЕК предлага 20-и пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 04:32 мин.
По света
За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ