Линдзи Вон огледа олимпийското трасе за спускането в Милано/Кортина

Само седмица след като скъса предната кръстна връзка на лявото си коляно, Линдзи Вон вече беше отново на снега в Кортина – този път, за да огледа олимпийското трасе за спускането. Американката направи това заедно с останалите състезателки, часове преди днешната тренировка, водена от една-единствена цел: олимпийско злато на 41-годишна възраст.

Легендата на алпийските ски планира да стартира на Игрите в Милано–Кортина с масивна шина на коляното – решение, което подчертава не само физическата ѝ устойчивост, но и безкомпромисната ѝ решителност. След тежкото падане в Швейцария миналата седмица Вон даде ясно да се разбере, че няма намерение да се отказва, въпреки диагноза, която за мнозина би означавала край на сезона, а понякога и на кариерата.

„Нищо не ме прави по-щастлива! Никой не би повярвал, че ще бъда тук. Но успях. Тук съм, усмихвам се и знам колко съм щастлива. Няма да пропилея този шанс. Хайде да го направим!“, написа тя в социалните мрежи.

През 2024 година Вон претърпя операция на дясното коляно, а завръщането ѝ към състезанията през миналия сезон сложи край на почти шестгодишна пауза. Новият удар дойде миналия петък в Кран-Монтана, където тя падна по време на последното спускане за Световната купа преди Олимпиадата и бе евакуирана с хеликоптер. Няколко часа по-късно обаче заяви категорично: „Олимпийската ми мечта не е приключила.“

Първата официална тренировка за спускането в Кортина бе отменена заради обилния снеговалеж, което оставя само две възможности за подготовка – днес и в събота, преди старта в неделя. Вон ще бъде с номер 10 в днешната тренировка и ще излезе десета на трасето.