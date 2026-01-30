Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила

Линдзи Вон окуражи своите фенове след падането си часове, след като не успя да завърши състезанието швейцарския курорт Кран Монтана от Световната купа по ски алпийски дисциплини, което впоследствие бе прекратено. Американката бе сред скиорките, които пострадаха.

41-годишната скиорка, която се подготвя за завръщане на Олимпийските игри в Милано/Кортино, загуби равновесие и се блъсна в предпазните мрежи.

Тя използва своя профил в Instagram, където сподели, че нейната олимпийска мечта не е приключила. Към момента легендарната скиорка уточни, че се е съсредоточила към възстановяването си.

„Днес катастрофирах в състезанието по спускане в Швейцария и контузих лявото си коляно. Обсъждам ситуацията с лекарите и екипа си и ще продължа да се подлагам на допълнителни прегледи.

Това е много труден резултат една седмица преди Олимпийските игри... но ако има едно нещо, което знам как да направя, това е завръщане.

Олимпийската ми мечта не е приключила. Благодаря ви за цялата любов и подкрепа. Ще дам повече информация, когато я имам.

Благодаря на целия медицински персонал, който ми помогна днес. Благодарна съм за цялата невероятна помощ, която получих.

Изпращам най-добри пожелания на Марте Монсен, която също имаше тежка катастрофа и контузия днес.

Обичам ви, момчета", написа Вон.