БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Линоел Меси и Луис Суарес донесоха равенство на Интер Маями при откриването на новия стадион

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Аржентинецът се разписа, а уругваецът изравни за 2:2 срещу Остин ФК

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Интер Маями завърши 2:2 срещу Остин ФК в емоционалния първи мач на новия си стадион, белязан от попадение на Лионел Меси.

Гостите откриха резултата още в 6-ата минута чрез Гийерме Биро, реализирал първия гол в историята на съоръжението. Само четири минути по-късно Меси възстанови равенството с точен удар с глава.

През втората част Остин отново поведе след попадение на Джейдън Нелсън в 53-ата минута, но Луис Суарес оформи крайното 2:2 с воле в 82-ата.

В заключителните минути домакините бяха близо до пълен обрат, но пропуски на Матео Силвети и самия Меси, както и намеса на вратаря Брад Стувър, запазиха равенството.

На трибуните присъства и комисарят на МЛС Дон Гарбър, който отличи ролята на Дейвид Бекъм за развитието на клуба и популяризирането на първенството.

С равенството Интер Маями продължава серията си без загуба в последните пет мача в Мейджър Лийг Сокър.

#ФК Интер Маями # Лионел Меси #Луис Суарес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ