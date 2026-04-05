Линоел Меси и Луис Суарес донесоха равенство на Интер Маями при откриването на новия стадион

Интер Маями завърши 2:2 срещу Остин ФК в емоционалния първи мач на новия си стадион, белязан от попадение на Лионел Меси.

Гостите откриха резултата още в 6-ата минута чрез Гийерме Биро, реализирал първия гол в историята на съоръжението. Само четири минути по-късно Меси възстанови равенството с точен удар с глава.

През втората част Остин отново поведе след попадение на Джейдън Нелсън в 53-ата минута, но Луис Суарес оформи крайното 2:2 с воле в 82-ата.

В заключителните минути домакините бяха близо до пълен обрат, но пропуски на Матео Силвети и самия Меси, както и намеса на вратаря Брад Стувър, запазиха равенството.

На трибуните присъства и комисарят на МЛС Дон Гарбър, който отличи ролята на Дейвид Бекъм за развитието на клуба и популяризирането на първенството.

С равенството Интер Маями продължава серията си без загуба в последните пет мача в Мейджър Лийг Сокър.