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Лионел Меси: Националният отбор на Аржентина научи хората, че правят ненормални неща

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Спорт
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Футболистът на "гаучосите" определи като ненормални успихите на националния тим

лионел меси пренаписа една страница историята световните първенства
Снимка: AP Photo
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Аржентинският нападател Лионел Меси оцени представянето на отбора на световното първенство по футбол.

"Добре е, че аржентинците се наслаждават толкова, колкото и ние. Така живеем. Този отбор научи хората, че правят ненормални неща: не е лесно да се върнеш, след като си станал световен шампион, да спечелиш всичко, което си спечелил, и след това да продължиш да се състезаваш и да останеш на това ниво, в челната четворка, да играеш в друг полуфинал... Това е ненормално, така че трябва да се наслаждаваме толкова много", заяви Меси пред ESPN.

"Не знаем дали и кога ще се случи отново. Не сме били световни шампиони отдавна до този момент, така че всичко, което предстои, трябва да се цени и да се радваме на него. Ще се опитаме да си починем, да се възстановим и да се представим на полуфиналите", допълни футболистът на Интер Маями.

На 15 юли националният отбор на Аржентина ще играе срещу Англия на полуфиналите на Мондиал 2026. Гледайте срещата в сряда, 15 юли, от 22:00 часа пряко по БНТ 1, БНТ 3 и ТУК. Студийната ни програма започва в 21:00 часа.

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#Национален отбор на Аржентина по футбол #Лионел Меси

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