Лионел Меси: Националният отбор на Аржентина научи хората, че правят ненормални неща

Футболистът на "гаучосите" определи като ненормални успихите на националния тим
Аржентинският нападател Лионел Меси оцени представянето на отбора на световното първенство по футбол.
"Добре е, че аржентинците се наслаждават толкова, колкото и ние. Така живеем. Този отбор научи хората, че правят ненормални неща: не е лесно да се върнеш, след като си станал световен шампион, да спечелиш всичко, което си спечелил, и след това да продължиш да се състезаваш и да останеш на това ниво, в челната четворка, да играеш в друг полуфинал... Това е ненормално, така че трябва да се наслаждаваме толкова много", заяви Меси пред ESPN.
"Не знаем дали и кога ще се случи отново. Не сме били световни шампиони отдавна до този момент, така че всичко, което предстои, трябва да се цени и да се радваме на него. Ще се опитаме да си починем, да се възстановим и да се представим на полуфиналите", допълни футболистът на Интер Маями.
На 15 юли националният отбор на Аржентина ще играе срещу Англия на полуфиналите на Мондиал 2026. Гледайте срещата в сряда, 15 юли, от 22:00 часа пряко по БНТ 1, БНТ 3 и ТУК. Студийната ни програма започва в 21:00 часа.