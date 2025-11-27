Лис Енрике: В Шампионска лига няма лесни мачове

Испанският специалист Луис Енрике повтори, че няма лесни мачове в Шампионската лига, след като неговият отбор от Пари Сен Жермен на два пъти изоставаше в резултата, но в крайна сметка победи Тотнъм с 5:3.

С успеха актуалните първенци в турнира събраха 12 точки, като заедно с Байерн (Мюнхен), Интер и Реал Мадрид се нареждат непосредствено след лидера Арсенал, който има 15.

На пресконференцията Луис Енрике побърза да похвали Тотнъм и повтори, че срещата е била с непредвидим край, както и трудна за всеки от играчите на терена.

Витиня записа първия хеттрик в кариерата си, след като отбеляза първия, втория и петия гол за тима си, а по едно попадение добавиха Фабиан Руис за 3:2 и Уилям Пачо за 4:2. Бразилецът Ричарлисон откри за гостите, а през втората част две попадения за тях добави Рандал Коло Муани.

„Видяхме, че в Шампионската лига няма лесни мачове“, каза испанецът. „Мисля, че Тотнъм игра наистина добре и се защитаваше много добре през първото полувреме. Беше трудно, защото трябваше да им върнем два пъти, когато повеждаха“.

„Мисля, че се представихме перфектно и бих искал да поздравя нашите прекрасни фенове за атмосферата, която създаваха през цялото време, дори когато имаше трудни моменти. Тези моменти, когато ни подкрепят още по-силно, е невероятното усещане, което носят“.

След това обясни и постигането на първата цел пред отбора, както и степенуването на задачите през сезона според етапа на развитие.

„Радваме се, че спечелихме, сега имаме 12 точки, така че на практика сме сред 24-те най-добри отбора. Помним добре, колко беше трудно да го направим това миналата година. Но имаме опита, а и е нормално отборът да демонстрира манталитета да се изправи от трудна ситуация. Но атмосферата на стадиона ни е невероятна“.

След това дойде въпрос дали е имало момент, в който той се е съмнявал в успеха, най-вече когато лондончани поведоха с 2:1 пет минути след началото на второто полувреме. „Тотнъм игра с характер и затвори много пространства през първото полувреме. Но дори и да се получи такъв мач, с такъв труден и дълъг момент, нямам съмнение, че пак ще видим тази реакция, която видяхме“.

Като отбор, който е първи в Европа през миналата година, те бяха обект и на доста индивидуални призове от различни институции. Енрике знае, че Пари Сен Жермен все още не е до клубовете от традиционната европейска история на футбола в това отношение.