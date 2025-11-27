Арне Слот: Емоциите са разочароващи

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот призна, че настроението на "Анфийлд" е изключително мрачно след поражението с 1:4 у дома срещу ПСВ Айндховен в Шампионската лига. Натискът върху специалиста от Нидерландия става все по-осезаем заради лошата серия на 20-кратните шампиони на Англия.

"Червените" имат 9 загуби в последните си 12 мача от всички турнири. Това е най-слабата серия за Ливърпул от сезон 1953-1954, а тогава министър-председател на Великобритания е Уинстън Чърчил.

"Емоциите са много негативни и разочароващи. Аз също се надявах и очаквах доста по-добро представяне. Играта беше далеч от това, с което сме свикнали. Дори и да губим, нашите представяния бяха по-добри", заяви Слот.

"Червените" загубиха последните си три мача във всички турнири с по три гола разлика.

"Дори когато не играем добре, ние сме способни да вкараме две попадения и да създадем повече положения. Изпускаме твърде много ситуации и няма как да се конкурираме с най-силните", каза още Арне Слот.

Проблемният старт на шампионите във Висшата английска лига идва след покупки на футболисти на обща стойност 446 милиона паунда.