Венсан Компани: Позволихме на Арсенал да поеме контрол през второто полувреме

Венсан Компани смята, че Байерн Мюнхен е загубил контрола след първата загуба през сезона в Шампионска лига. Германците допуснаха поражение срещу Арсенал с 1:3 на „Емирейтс Стейдиъм“. Треньорът на германците отдаде заслуженото англичаните, обръщайки внимание на силната втора част, която изиграха.

"Преди всичко трябва да поздравя Арсенал. Това беше заслужена победа за домакините . Те излязоха с повече целеустременост и острота през второто полувреме. Просто им позволихме да поемат контрол. Преди почивката се справихме, но след това ситуацията се промени. Всеки отбор може да загуби, това е футболът. Започнахме добре, но допуснахме гол след статично положение. Възвърнахме инерцията и изравнихме. На полувремето чувствах, че можем да спечелим, ако продължим добрата работа, но след това изгубихме нашия ритъм. Арсенал успя да реши мача. Те контролираха играта много добре и се възползваха от малкото си положения. Няма да се оправдавам. Трябва да кажа, че Арсенал беше по-добрият отбор. Не сме загубили нищо, защото в Шампионската лига има още толкова много двубои. Момчетата искат да се докажат в следващия мач", заяви Компани пред медиите.