Микел Артета: Изиграхме невероятен мач срещу най-добрия отбор в Европа

Микел Артета не спести своите похвали към футболистите на Арсенал след петата поредна победа в Шампионска лига. Англичаните отказаха Байерн Мюнхен с 3:1 на „Емирейтс Стейдиъм“. Мениджърът на „артилеристите“ отличи индивидуалното им представяне.

"Трябва да похваля нашите футболисти, защото изиграха невероятен мач срещу, според мен, най-добрия отбор в Европа. Индивидуално бяхме невероятни, за да разрешим всички предизвикателства, които тези отбори носят. Работим усилено, за да се подготвим за всеки един мач. Знаем, че разликата е много малка. Започнахме седмицата наистина добре срещу Тотнъм, като спечелихме у дома. Сега е поредната огромна победа, но това е всичко. Със сигурност бяхме много постоянни в турнира досега, но това е само началото. Толкова сме доволни от това, което видяхме днес. Енергията, която отново създадохме на стадиона, се предава. Енергията, която носим, е невероятна. Задължително трябва да поддържаме това, защото все още е много рано", заяви Артета пред медиите.