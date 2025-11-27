Лудогорец ще се опита да надигне глава и в Лига Европа

Лудогорец ще се опита да си стъпи на краката и в Лига Европа. След като записа победа преди дни в Първа лига от доста време насам, сега съставът на Пер-Матиас Хьогмо ще се опита да стори това и във втория по сила турнир на Стария континент. Действащите шампиони в родния елит ще имат сериозно изпитание в лицето на Селта в мач от петия кръг. Срещата на „Хювефарма Арена“ ще стартира от 19:45 часа.

Разградчани са в серия от три поредни загуби на европейска сцена, като преклониха глава последователно срещу Бетис, Йънг Бойс и Ференцварош, което им отрежда незавидното 30-то място във временното класиране с 3 точки. „Орлите“ показаха добра игра и в четирите си мача, но успяха да спечелят само на старта, когато победиха Малмьо. Сега обаче са с нов треньор и се очаква това да окаже положително влияние.

Добрите новини за току-що застъпилия норвежки треньор се крият в завръщанията на Агибу Камара и Квадво Дуа. Последният наскоро преподписа, а същото сториха Серджио Падт и Кайо Видал. За Хьомго това ще е първи двубой в Европа.

От своя страна Селта пристига в Разград в добро настроение. Испанците спечелиха последните си три срещи в надпреварата, като отказаха ПАОК, Ница и Динамо Загреб. Участникът в Ла Лига заема деветата позиция с девет точки. Старши треньорът Клаудио Хиралдес едва ли ще може да разчита на два футболисти – Карлос Домингес и Уго Алварес.

Лудогорец и Селта не са се срещали досега в европейските клубни турнири. „Зелените“ от Разград имат своите сблъсъци с испански тимове, но не и с галисийци. Селта е един от познатите испански тимове у нас заради неколцината българи минали през „Балаидос“ – Любослав Пенев, Петър Занев и Владимир Манчев като футболисти, както и Христо Стоичков като треньор.