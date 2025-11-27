БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:52 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец ще се опита да надигне глава и в Лига Европа

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Запази

Селта е следващото предизвикателство пред "орлите" във втория по сила трнир на Стария континент.

Лудогорец – Арда
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец ще се опита да си стъпи на краката и в Лига Европа. След като записа победа преди дни в Първа лига от доста време насам, сега съставът на Пер-Матиас Хьогмо ще се опита да стори това и във втория по сила турнир на Стария континент. Действащите шампиони в родния елит ще имат сериозно изпитание в лицето на Селта в мач от петия кръг. Срещата на „Хювефарма Арена“ ще стартира от 19:45 часа.

Разградчани са в серия от три поредни загуби на европейска сцена, като преклониха глава последователно срещу Бетис, Йънг Бойс и Ференцварош, което им отрежда незавидното 30-то място във временното класиране с 3 точки. „Орлите“ показаха добра игра и в четирите си мача, но успяха да спечелят само на старта, когато победиха Малмьо. Сега обаче са с нов треньор и се очаква това да окаже положително влияние.

Добрите новини за току-що застъпилия норвежки треньор се крият в завръщанията на Агибу Камара и Квадво Дуа. Последният наскоро преподписа, а същото сториха Серджио Падт и Кайо Видал. За Хьомго това ще е първи двубой в Европа.

От своя страна Селта пристига в Разград в добро настроение. Испанците спечелиха последните си три срещи в надпреварата, като отказаха ПАОК, Ница и Динамо Загреб. Участникът в Ла Лига заема деветата позиция с девет точки. Старши треньорът Клаудио Хиралдес едва ли ще може да разчита на два футболисти – Карлос Домингес и Уго Алварес.

Лудогорец и Селта не са се срещали досега в европейските клубни турнири. „Зелените“ от Разград имат своите сблъсъци с испански тимове, но не и с галисийци. Селта е един от познатите испански тимове у нас заради неколцината българи минали през „Балаидос“ – Любослав Пенев, Петър Занев и Владимир Манчев като футболисти, както и Христо Стоичков като треньор.

Свързани статии:

Сон: Чичо ми беше футболист на Селта, би бил горд с мен
Сон: Чичо ми беше футболист на Селта, би бил горд с мен
Испанският защитник на Лудогорец сподели и мнението си за новия...
Чете се за: 01:42 мин.
Пер-Матиас Хьогмо: Ще бъде битка на различни стилове срещу Селта
Пер-Матиас Хьогмо: Ще бъде битка на различни стилове срещу Селта
Треньорът на Лудогорец се надява с общи усилия отборът да излезе от...
Чете се за: 03:42 мин.
#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Селта Виго #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
1
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
2
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
3
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
4
Протест срещу реформата в паркирането в София
Ивайло Мирчев: При протест с 30 хиляди души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
5
Ивайло Мирчев: При протест с 30 хиляди души се изпращат...
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
6
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
3
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
5
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
6
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...

Още от: Европейски футбол

Лис Енрике: В Шампионска лига няма лесни мачове
Лис Енрике: В Шампионска лига няма лесни мачове
Арне Слот: Емоциите са разочароващи Арне Слот: Емоциите са разочароващи
Чете се за: 01:35 мин.
Венсан Компани: Позволихме на Арсенал да поеме контрол през второто полувреме Венсан Компани: Позволихме на Арсенал да поеме контрол през второто полувреме
Чете се за: 01:35 мин.
Микел Артета: Изиграхме невероятен мач срещу най-добрия отбор в Европа Микел Артета: Изиграхме невероятен мач срещу най-добрия отбор в Европа
Чете се за: 01:25 мин.
Пулишич и Алексис Салемакерс стреснаха Милан Пулишич и Алексис Салемакерс стреснаха Милан
Чете се за: 01:07 мин.
Киву гласува доверие на Зомер, въпреки грешките Киву гласува доверие на Зомер, въпреки грешките
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Правителството оттегля проектобюджета
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът събра кворум от втория опит, депутатите излязоха в почивка НА ЖИВО: Парламентът събра кворум от втория опит, депутатите излязоха в почивка
Чете се за: 01:35 мин.
Политика
Ивелин Михайлов: Задържан е счетоводителят ми
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Радостин Василев: За всички е ясно, че Ивелин Михайлов е мошеник
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Окръжният съд във Варна решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Кола се вряза във витрината на аптека в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ