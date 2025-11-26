БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

Сон: Чичо ми беше футболист на Селта, би бил горд с мен

Спорт
Испанският защитник на Лудогорец сподели и мнението си за новия треньор на "орлите".

Лудогорец - ЦСКА, Франсиско Сон
Снимка: БТА
Слушай новината

Винаги е специално да се изправиш срещу испански отбор, имах късмета да се изправя срещу Бетис, Билбао и сега Селта. Този мач е много важен за мен, моят чичо беше футболист на Селта, игра в първа дивизия. Той вече не е сред нас, но би бил доста горд. Това обяви испанският защитник на Лудогорец Сон преди мача със Селта Виго утре.

„Селта е в много добра форма, много млад отбор имат. Гладни са за успехи, ще бъде много интересен мач и доста оспорван“, смята бранителят.

Относно новия треньор Пер-Матиас Хьогмо, той сподели: „Първото впечатление, което остави в нас – беше да бъдем спокойни и уверени в това, което правим. Да вярваме в себе си, да играем така, както знаем. Обясни ни начина, по който желае да вижда отбора тактически. Това се видя и в последния ни мач в първенството, играхме по-добре. Искаме да продължим в тази линия, знаем какви футболисти има Селта“.

„Имах удоволствието да играя няколко години срещу Селта. Познаваме всички кой е Яго Аспас, играч с много опит, с много големи качества. Оставим ли му свободни пространства, може да вкара гол“, завърши Сон.

Свързани статии:

Пер-Матиас Хьогмо: Ще бъде битка на различни стилове срещу Селта
Пер-Матиас Хьогмо: Ще бъде битка на различни стилове срещу Селта
Треньорът на Лудогорец се надява с общи усилия отборът да излезе от...
Чете се за: 03:42 мин.
#Франсиско Сон #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Селта Виго #ПФК Лудогорец

