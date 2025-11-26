Сон: Чичо ми беше футболист на Селта, би бил горд с мен

Винаги е специално да се изправиш срещу испански отбор, имах късмета да се изправя срещу Бетис, Билбао и сега Селта. Този мач е много важен за мен, моят чичо беше футболист на Селта, игра в първа дивизия. Той вече не е сред нас, но би бил доста горд. Това обяви испанският защитник на Лудогорец Сон преди мача със Селта Виго утре.

„Селта е в много добра форма, много млад отбор имат. Гладни са за успехи, ще бъде много интересен мач и доста оспорван“, смята бранителят.

Относно новия треньор Пер-Матиас Хьогмо, той сподели: „Първото впечатление, което остави в нас – беше да бъдем спокойни и уверени в това, което правим. Да вярваме в себе си, да играем така, както знаем. Обясни ни начина, по който желае да вижда отбора тактически. Това се видя и в последния ни мач в първенството, играхме по-добре. Искаме да продължим в тази линия, знаем какви футболисти има Селта“.

„Имах удоволствието да играя няколко години срещу Селта. Познаваме всички кой е Яго Аспас, играч с много опит, с много големи качества. Оставим ли му свободни пространства, може да вкара гол“, завърши Сон.