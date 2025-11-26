Киву гласува доверие на Зомер, въпреки грешките

Майк Менян и Милан излязоха победители в битката с Интер и Ян Зомер в „Дерби дела Мадонина“ през уикенда, но това едва ли ще накара наставника на „нерадзурите“ Кристиан Киву да го извади от състава за важния мач от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид тази вечер, пише експертът на Football Italia Алфредо Педула.

Грешките са част от играта – особено за вратарите – но тези на Зомер започват да стават притеснително чести за Интер. Въпреки това клубът е наясно, че отстраняването на швейцарския ветеран точно сега може да доведе до срив в самочувствието му за целия остатък от сезона. Затова и в Мадрид тази вечер Киву ще заложи отново на опитния страж.

Освен това смяната със заместника Хосеп Мартинес не е гаранция за по-голяма сигурност под рамката. Бъдещето на испанеца предстои да бъде внимателно оценено, а ръководството на Интер ще си направи нужните изводи.

В същото време ситуацията в червено-черната половина на Милано е коренно различна. Менян доказва мач след мач, че е един от най-силните вратари в Серия А – ако не и най-добрият – редом с впечатляващия Миле Свилар от Рома.

Милан направи всичко възможно да задържи френския национал през лятото, въпреки изтичащия му договор. Подновяването на контракта се смята за абсолютен приоритет, но „росонерите“ са наясно, че предстоящите преговори няма да са лесни. Летните недоразумения оставиха горчив привкус у Менян и клубът ще трябва да започне от нулата, без гаранции за успешен развой.