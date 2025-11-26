Пулишич и Алексис Салемакерс стреснаха Милан

Кристиан Пулишич и Алексис Салемакерс не участваха в днешната тренировка на Милан, което поставя под въпрос участието им в съботния мач срещу Лацио.

Американската звезда тъкмо се завърна в титулярния състав и отбеляза решителното попадение за победата в дербито на Милано срещу Интер през уикенда. Според Sky Sport Italia, Пулишич отново е спрян от травма – този път леко мускулно разтежение. Не се очаква проблемът да е сериозен, но „росонерите“ ще подхождат внимателно, за да не рискуват рецидив на ключовия си играч.

Също така, Салемакерс не тренира днес заради хроничен проблем с гърба. Белгийският национал се надява да бъде готов за съботната среща с тима на Маурицио Сари.

Все още няма признаци за завръщане на Сантиаго Хименес и Закари Атекаме, които не участват в тренировките и не се очаква да са готови за игра на „Сан Сиро“.