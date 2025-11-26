БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на...
Чете се за: 01:42 мин.
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пулишич и Алексис Салемакерс стреснаха Милан

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

И двамата не тренираха с отбора днес.

Кристиан Пулишич
Снимка: БТА
Слушай новината

Кристиан Пулишич и Алексис Салемакерс не участваха в днешната тренировка на Милан, което поставя под въпрос участието им в съботния мач срещу Лацио.

Американската звезда тъкмо се завърна в титулярния състав и отбеляза решителното попадение за победата в дербито на Милано срещу Интер през уикенда. Според Sky Sport Italia, Пулишич отново е спрян от травма – този път леко мускулно разтежение. Не се очаква проблемът да е сериозен, но „росонерите“ ще подхождат внимателно, за да не рискуват рецидив на ключовия си играч.

Също така, Салемакерс не тренира днес заради хроничен проблем с гърба. Белгийският национал се надява да бъде готов за съботната среща с тима на Маурицио Сари.

Все още няма признаци за завръщане на Сантиаго Хименес и Закари Атекаме, които не участват в тренировките и не се очаква да са готови за игра на „Сан Сиро“.

Свързани статии:

Милан отново тържествува в Дерби дела Мадонина след геройства на Пулишич и Менян
Милан отново тържествува в Дерби дела Мадонина след геройства на Пулишич и Менян
"Капитан Америка" отбеляза единственото попадение в 54-ата минута,...
Чете се за: 03:12 мин.
#Алексис Салемакерс #Кристиан Пулишич #Милан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
1
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
2
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
3
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
4
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
5
Протест срещу реформата в паркирането в София
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
6
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
3
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
5
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
6
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...

Още от: Европейски футбол

Киву гласува доверие на Зомер, въпреки грешките
Киву гласува доверие на Зомер, въпреки грешките
Сон: Чичо ми беше футболист на Селта, би бил горд с мен Сон: Чичо ми беше футболист на Селта, би бил горд с мен
Чете се за: 01:42 мин.
ФИФА наказа условно Кристиано Роналдо, португалецът няма да пропусне мачове на Мондиал 2026 ФИФА наказа условно Кристиано Роналдо, португалецът няма да пропусне мачове на Мондиал 2026
Чете се за: 01:20 мин.
Наполи почете паметта на Диего Марадона Наполи почете паметта на Диего Марадона
Чете се за: 01:10 мин.
В дербито на отличниците: Арсенал и Байерн се изправят един срещу друг на „Емиратс“ В дербито на отличниците: Арсенал и Байерн се изправят един срещу друг на „Емиратс“
Чете се за: 04:10 мин.
Борусия Дортмунд с категоричното 4:0 срещу Виляреал, Ювентус се добра до 3:2 срещу Бодьо/Глимт Борусия Дортмунд с категоричното 4:0 срещу Виляреал, Ювентус се добра до 3:2 срещу Бодьо/Глимт
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Чете се за: 07:10 мин.
У нас
Спецоперация на Антикорупционната комисия - разследват имотни измами и пране на пари, свързани с "Величие" Спецоперация на Антикорупционната комисия - разследват имотни измами и пране на пари, свързани с "Величие"
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Собствеността на "Лукойл": Енергийното министерство не е препоръчвало изкупуване Собствеността на "Лукойл": Енергийното министерство не е препоръчвало изкупуване
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
БНТ с престижна награда: Приза получи журналистът Милен Атанасов
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ