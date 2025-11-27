Футболистът на Арсенал Луис Муньос стана най-младият играч в Младежката лига на УЕФА

Луис Муньос от Академията на Арсенал подобри рекорда за най-млад футболист, участвал в мач от младежката Шампионска лига.

Муньос влезе в игра в 85-ата минута при вчерашната победа на лондончани с 4:2 над Байерн Мюнхен в най-престижната клубна надпревара на УЕФА до 19-годишна възраст.

Едва на 13 години, 11 месеца и 15 дни, атакуващият полузащитник подобри рекорда, поставен от Лиъм Пайас от гибралтарския клуб Линкълн Ред Импс през септември миналата година. Тогава Пайас беше на възраст 14 години, три месеца и един ден.

Арсенал заема 30-ото място в Младежката лига на УЕФА, а напред се класират само първите 22 отбора. „Артилеристите“ имат четири поражения в първите си пет двубоя, а в следващия си мач срещат Брюж (Белгия) на 10 декември.

Муньос вече е викан на лагер с юношеската селекция на Англия до 15 години, но при желание може да представлява още Испания, Панама и Ямайка заради родителите си.