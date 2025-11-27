Берое обяви завръщането на Хосу Урибе

Ръководството на Берое официално потвърди завръщането на Хосу Урибе като старши треньор. Клубът използва официалната си страница в социалните мрежи, за да оповести началото на втория период за наставника.

Испанецът бе старши треньор на старозагорци между октомври 2024 и май 2025, когато бе освободен след загуба от Ботев Пловдив с 0:6.

Очаква се испанският специалист да води отбора още в следващия двубой от Първа лига срещу ЦСКА 1948, който е насрочен за 29 ноември от 12:30 ч. в Бистрица.

Хесус Урибесалго или Хосу Урибе, както е наричан в родината си, е роден на 25 април 1969 в Хихон, Испания. Най-много мачове - 70, има начело на испанския Реал Авилес, който води от юли 2013 до март 2015 година. Работил е и в Лас Палмас през сезон 2002-03, а през следващия е част от Хетафе. Има престои и в Елче, Алавес, Жирона и Менсахеро.