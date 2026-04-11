БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно...
Чете се за: 04:52 мин.
Краят на една епоха - опозиционната партия ТИСА спечели...
Чете се за: 04:57 мин.
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове...
Чете се за: 00:55 мин.
Трима задържани при акция на МВР срещу купуване на...
Чете се за: 00:57 мин.
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток...
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лиса Стенсфийлд на 60 години

від БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 06:27 мин.
По света
Запази
лиса стенсфийлд години
Слушай новината

Славата е като валутата - има и върхове, и спадове, казва британската певица Лиса Стенсфийлд в интервю за онлайн изданието expressandstar.com през 2018 г.

Днес изпълнителката, станала известна с хита си от 1989 г. All Around The World, отбелязва 60-годишнината си. Смятана е за една от най-големите звезди на соул музиката във Великобритания в края на 20-и и началото на 21-ви век.

Стенсфийлд прави сериозен пробив на музикалния пазар още с първия си солов албум, озаглавен Affection и издаден през 1989 г. В него е включен и сингълът All Around the World, оглавил класациите по целия свят. За продукцията британката има две номинации за „Грами“. Affection остава най-продаваният албум на Лиса Стенсфийлд и до днес, въпреки че има издадени още седем албума. Последният Deeper излиза през 2018 г.

Музикалната кариера на британската певица преминава през възходи и падения. През 80-те и 90-те години всеки албум, който Стенсфийлд издава, успява да стигне до челната десетка на британската класация. От началото на новото хилядолетие обаче само един – Seven, от 2004 г., оставя следа в чартовете, отбелязва expressandstar.com. За певицата „славата е като валута – покачва се и спада, но трикът е да се възползваш от тези вълни и да продължаваш напред”.

Лиса Стенсфийлд е родена на 11 април 1966 г. в Манчестър. Семейството се премества в Рочдейл, когато е 10-годишна. Там за първи път Стенсфийлд се докосва до магията на соул музиката, изпълнена от Даяна Рос и The Supremes, Бари Уайт, Марвин Гей. През 1980 г. печели песенен конкурс в местен нощен клуб. Дебютният ѝ сингъл излиза следващата година, а през 1982 г. подписва договор с „Полидор рекърдс”. Ходът се оказва печеливш - Стенсфийлд се появява в телевизионни предавания и записва синглите The Only Way, Listen to Your Heart и I Got a Feeling.

През 1984 г. певицата заедно с двама свои бившите съученици - Иън Дивейни и Анди Морис, реализират музикални проекти, а през 1986 г. правят групата Blue Zone. Издават и албум, който излиза през 1988 г. Лиса Стенсфийлд сключва брак с Дивейни, който продължава и до днес.

Дебютният ѝ солов албум Affection от 1989 г. е продаден в над пет милиона копия. Тя жъне успехи през 90-те години – има златни плочи, сингли и албуми в челната петица на класациите, изцяло разпродадени турнета. Сред хитовете ѝ са също Never, never gonna give you up, This is the right time, Make love to ya, The real thing.

През 1992 г. участва в концерта в памет на Фреди Меркюри на лондонския стадион „Уембли“. Той е излъчен в 76 държави, а телевизионната аудитория е около един милиард души. Там Стенсфийлд пее с Джордж Майкъл и „Куин”.

Паралелно с музикалната, Стенсфийлд има и успешна актьорска кариера. Получава роля във филма „Суинг“ (1999) на режисьора Ник Мийд, а също записва и песни за саундтрака. През 2002 г. британката прави своя дебют на театрална сцена в „Монолози на вагината“ на лондонския „Уест енд". Три години по-късно играе себе си в комедийната поредица Monkey Trousers, получава роля и в драматичния сериал Goldplated. През 2008 г. Лиса Стенсфийлд участва и във филма „Любов на ръба” на режисьора Джон Мейбъри, в който играе и Сиена Милър.

В началото на 21-ви век кариерата на Лиса Стенсфийлд започва да забавя темпото, а албумът ѝ The Moment от 2004 г. не успява да влезе в топ 40 на британската музикална класация. Това тя приема като знак, че е време за почивка и решава да слезе от сцената. „Какъв е смисълът да издавам нещо, ако то няма да бъде добре прието?“, пита тогава Стенсфийлд и се оттегля.

След десетгодишно отсъствие, през което пише песни заедно със съпруга си Иън Дивейни, британката се завърна през 2014 г. с албума Seven. „Винаги съм имала готови песни, просто не мислех, че се вписвам в това, което се случваше в музиката“, казва тя пред „Айриш индипендънт". Стенсфийлд е убедена, че всяко изкуство е циклично и ако чакаш достатъчно дълго, всичко рано или късно се връща.

През юни 2014 г. българските ѝ почитатели имаха възможност да чуят на живо изпълненията на Стенсфийлд на концерт в Националния дворец на културата.

Последният ѝ албум Deeper излиза през 2018 г. На следващата година, 2019 г., тя направи турне, с което отбеляза 30-ата годишнина от издаването на Affection. След края му на концертите из Европа, Лиса Стенсфийлд се изявява основно на фестивали. През 2022 г. имаше съвместни концерти със Simply Red.

Тази година през лятото е планирано Стенсфийлд да пее в Монте Карло и Швейцария, е написано на официалния сайт на певицата.

#Лиса Стенсфийлд #60 години #юбилей

Последвайте ни

ТОП 24

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
2
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на българската поп музика
3
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на...
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в 17.00 часа българско време
4
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в...
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
5
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно мнозинство в унгарския парламент
6
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно...

Най-четени

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Дъжд и сняг за Великден
2
Дъжд и сняг за Великден
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
3
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
4
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
6
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде...

Още от: Любопитно

Животни в зоопарка в София получиха великденски яйца (ГАЛЕРИЯ)
Животни в зоопарка в София получиха великденски яйца (ГАЛЕРИЯ)
Опасност от изригване на супервулкан край бреговете на Япония Опасност от изригване на супервулкан край бреговете на Япония
Чете се за: 04:47 мин.
Чудото на православния свят: Благодатният огън слезе в Йерусалим Чудото на православния свят: Благодатният огън слезе в Йерусалим
Чете се за: 02:32 мин.
След 9 дни 1 час и 32 минути в Космоса - мисията "Артемис II" завърши успешно След 9 дни 1 час и 32 минути в Космоса - мисията "Артемис II" завърши успешно
Чете се за: 03:12 мин.
В Лас Вегас кръстиха улица на певеца Бруно Марс В Лас Вегас кръстиха улица на певеца Бруно Марс
Чете се за: 01:47 мин.
За Великден: Делфинариумът във Варна с безплатни представления за малките посетители За Великден: Делфинариумът във Варна с безплатни представления за малките посетители
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за опозиционния лидер Петер Мадяр
Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Първата пушка в Априлското въстание: Георги Тиханек е поставил началото на народната борба Първата пушка в Априлското въстание: Георги Тиханек е поставил началото на народната борба
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха Блокада по време на примирие: Цените на петрола пак се повишиха
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Поскъпването на горивата: Пазарни механизми или помощи за бизнеса? Поскъпването на горивата: Пазарни механизми или помощи за бизнеса?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Бачковският манастир събра стотици на традиционното литийно шествие
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Съмнения за саботаж: Тир блокира тунел „Витиня“ и...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Чете се за: 04:52 мин.
Български футбол
След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ