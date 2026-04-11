Лиса Стенсфийлд на 60 години

Славата е като валутата - има и върхове, и спадове, казва британската певица Лиса Стенсфийлд в интервю за онлайн изданието expressandstar.com през 2018 г.

Днес изпълнителката, станала известна с хита си от 1989 г. All Around The World, отбелязва 60-годишнината си. Смятана е за една от най-големите звезди на соул музиката във Великобритания в края на 20-и и началото на 21-ви век.

Стенсфийлд прави сериозен пробив на музикалния пазар още с първия си солов албум, озаглавен Affection и издаден през 1989 г. В него е включен и сингълът All Around the World, оглавил класациите по целия свят. За продукцията британката има две номинации за „Грами“. Affection остава най-продаваният албум на Лиса Стенсфийлд и до днес, въпреки че има издадени още седем албума. Последният Deeper излиза през 2018 г.

Музикалната кариера на британската певица преминава през възходи и падения. През 80-те и 90-те години всеки албум, който Стенсфийлд издава, успява да стигне до челната десетка на британската класация. От началото на новото хилядолетие обаче само един – Seven, от 2004 г., оставя следа в чартовете, отбелязва expressandstar.com. За певицата „славата е като валута – покачва се и спада, но трикът е да се възползваш от тези вълни и да продължаваш напред”.

Лиса Стенсфийлд е родена на 11 април 1966 г. в Манчестър. Семейството се премества в Рочдейл, когато е 10-годишна. Там за първи път Стенсфийлд се докосва до магията на соул музиката, изпълнена от Даяна Рос и The Supremes, Бари Уайт, Марвин Гей. През 1980 г. печели песенен конкурс в местен нощен клуб. Дебютният ѝ сингъл излиза следващата година, а през 1982 г. подписва договор с „Полидор рекърдс”. Ходът се оказва печеливш - Стенсфийлд се появява в телевизионни предавания и записва синглите The Only Way, Listen to Your Heart и I Got a Feeling.

През 1984 г. певицата заедно с двама свои бившите съученици - Иън Дивейни и Анди Морис, реализират музикални проекти, а през 1986 г. правят групата Blue Zone. Издават и албум, който излиза през 1988 г. Лиса Стенсфийлд сключва брак с Дивейни, който продължава и до днес.

Дебютният ѝ солов албум Affection от 1989 г. е продаден в над пет милиона копия. Тя жъне успехи през 90-те години – има златни плочи, сингли и албуми в челната петица на класациите, изцяло разпродадени турнета. Сред хитовете ѝ са също Never, never gonna give you up, This is the right time, Make love to ya, The real thing.

През 1992 г. участва в концерта в памет на Фреди Меркюри на лондонския стадион „Уембли“. Той е излъчен в 76 държави, а телевизионната аудитория е около един милиард души. Там Стенсфийлд пее с Джордж Майкъл и „Куин”.

Паралелно с музикалната, Стенсфийлд има и успешна актьорска кариера. Получава роля във филма „Суинг“ (1999) на режисьора Ник Мийд, а също записва и песни за саундтрака. През 2002 г. британката прави своя дебют на театрална сцена в „Монолози на вагината“ на лондонския „Уест енд". Три години по-късно играе себе си в комедийната поредица Monkey Trousers, получава роля и в драматичния сериал Goldplated. През 2008 г. Лиса Стенсфийлд участва и във филма „Любов на ръба” на режисьора Джон Мейбъри, в който играе и Сиена Милър.

В началото на 21-ви век кариерата на Лиса Стенсфийлд започва да забавя темпото, а албумът ѝ The Moment от 2004 г. не успява да влезе в топ 40 на британската музикална класация. Това тя приема като знак, че е време за почивка и решава да слезе от сцената. „Какъв е смисълът да издавам нещо, ако то няма да бъде добре прието?“, пита тогава Стенсфийлд и се оттегля.

След десетгодишно отсъствие, през което пише песни заедно със съпруга си Иън Дивейни, британката се завърна през 2014 г. с албума Seven. „Винаги съм имала готови песни, просто не мислех, че се вписвам в това, което се случваше в музиката“, казва тя пред „Айриш индипендънт". Стенсфийлд е убедена, че всяко изкуство е циклично и ако чакаш достатъчно дълго, всичко рано или късно се връща.

През юни 2014 г. българските ѝ почитатели имаха възможност да чуят на живо изпълненията на Стенсфийлд на концерт в Националния дворец на културата.

Последният ѝ албум Deeper излиза през 2018 г. На следващата година, 2019 г., тя направи турне, с което отбеляза 30-ата годишнина от издаването на Affection. След края му на концертите из Европа, Лиса Стенсфийлд се изявява основно на фестивали. През 2022 г. имаше съвместни концерти със Simply Red.

Тази година през лятото е планирано Стенсфийлд да пее в Монте Карло и Швейцария, е написано на официалния сайт на певицата.