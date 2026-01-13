Ливърпул не допусна изненада и се класира за четвъртия кръг в турнира за Купата на Англия

Ливърпул се класира за четвъртия кръг в турнира за Купата на Англия след победа с 4:1 над Барнзли у дома.

Пред своя публика на "Анфийлд" мърсисайдци не допуснаха изненада и преодоляха нискоразредния съперник.

В следващия кръг Ливърпул ще срещне състава на Брайтън.

Още в началните секунди гостите можеше да поведат, но удар на Адам Филипс срещна гредата.

Това събуди играчите на Ливърпул, които поведоха в 10-ата минута с Доминик Собослай, а в 36-а минута Джереми Фримпонг покачи на 2:0 с удар от дистанция.

Адам Филипс върна един гол за Барнзли в 40-ата минута след груба грешка на Собослай, но през втората част Ливърпул затвърди успеха с попадения на Флориан Вирц (84) и Юго Екитике (90+4).