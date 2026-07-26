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Ливърпул победи Съндърланд в дебюта на Андони Ираола

Милен Костов от Милен Костов
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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Мърсисайдци стигнаха до успеха след обрат през второто полувреме.

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Ливърпул победи Съндърланд с 4:2 в първата си контролна среща за лятото. Мърсисайдци спечелиха първия си мач под ръководството на Андони Ираола.

Символичните домакини откриха резултата на стадион "Джиодис Парк" в Нешвил в 13-ата минута. Харви Елиът изведе Кийрън Морисън в наказателното поле и полузащитникът се разписа с удар по земя в далечния ъгъл.

"Черните котки" възобновиха равенството в четвърт час по-късно. Енцо Льо Фе изравни с плътен шут извън наказателното поле.

След почивката възпитаниците на Режис Льо Бри стигнаха до обрат. Появилият се в игра на почивката Джейдън Джоунс намери Тимур Тутеров непокрит в пеналтерията. Украинецът бе точен с удар между краката на Гиорги Мамардашвили.

Седем минути по-късно Домикин Собослай изравни резултата с удар от въздуха извън наказателното поле.

Федерико Киеза върна аванса на тима си с шут от малък ъгъл, а пет минути преди края на редовното време Люис Кумас оформи крайния резултат. Уелсецът се разписа с плътен изстрел в наказателното поле.

За Ливърпул предстои контрола с Рексъм, а следващата проверка на Съндърланд е с Лийдс.

#Съндърланд #Андони Ираола

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