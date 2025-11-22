БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ливърпул с болезнена загуба у дома

Шампионите отстъпиха с 0:3 пред Нотингам.

Ливърпул записа поредна болезнена загуба, след като падна с 0:3 у дома от Нотингам Форест в 12-ия кръг на Висшата лига, само кръг след поражението с идентичен резултат от Манчестър Сити на „Етихад“.

Мърсисайдци започнаха активно първата част и създадоха няколко чисти положения, но не успяха да ги реализират. В 33-та минута Мурило откри резултата за гостите след корнер, разстрелвайки Алисон, като при попадението имаше съмнения за засада, но голът беше зачетен. Малко след това втори гол на Ливърпул беше отменен за игра с ръка на Игор Жезус.

След почивката Форест сложи точка на спора с ранен удар на Николо Савона, а в края Морган Гибс-Уайт оформи крайното 0:3. Това е трета загуба за сезона на „червените“ с този резултат – след Сити и отпадането от Кристъл Палас за Карабао Къп.

Тимът на Арне Слот продължава да изпитва сериозни проблеми, като това е шестото му поражение в първенството и осмо в последните 11 мача във всички турнири. Ливърпул остава извън топ 10 с 18 точки от 36 възможни, докато Нотингам се измъква от зоната на изпадащите с 12 пункта.

Следващите мачове за двата тима включват участие в евротурнирите – Форест посреща Малмьо в Лига Европа, а Ливърпул приема ПСВ Айндховен в Шампионската лига и гостува на Уест Хем в първенството.

