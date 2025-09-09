Лия Каратанчева продължава напред на сингъл и на двойки на турнира в Букурещ

Лия Каратанчева продължава към втория кръг на сингъл и на четвъртфиналите при двойките на турнира на турнира в Букурещ. Българката надделя без особени проблеми над участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Ема Мария Йонеску с 6:0, 6:4 за 83 минути. 22-годишната българка не даде гейм на съперничката си в първия сет, а във втората част поведе с 5:2 и това се оказа решаващо.

В надпреварата при дуетите Каратанчева и Сада Нахимана (Бурунди), втори в схемата, стартираха с успех над италианките Ноеми Базилети и Федерика Урджези с 2:6, 6:3, 10-3.

Друга националка - Росица Денчева, която вчера отпадна във финалния втори кръг на квалификациите поединично след 1:6, 3:6 от Лаура Майер (Италия), също участва на двойки. Денчева и Мара Джае (Румъния) ще срещнат в първия кръг Мария Алесия Шербънеску (Румъния) и Йоана-Стелиана Скрипкариу (Великобритания).