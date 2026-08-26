Лийдс продължава към третия кръг за Купата на лигата

Английският футболен клуб Лийдс Юнайтед, отново без българския национал Илия Груев, постигна втора поредна победа като гост срещу Нотингам Форест, този път с 2:0 в турнира за Купата на лигата, и се класира за третия кръг на надпреварата.

След като "белите" надиграха Форест на старта във Висшата лига през уикенда, тимът на Даниел Фарке отново се справи по убедителен начин със същия съперник. Даниел Джеймс откри резултата в 50-ата минута след пас на Шон Лонгстаф, а в 75-ата Джеймс Джъстин се ориентира най-добре при разбъркване в наказателното поле на противника и удвои преднината на Лийдс.

Още четири елитни отбора също осигуриха местата си в третия кръг на турнира. Брентфорд разгроми втородивизионния Бирмингам Сити с 6:1, Ипсуич Таун се справи с Лестър Сити с 3:1, а Ковънтри Сити изпита известни затруднения срещу Плимут Аргайл, но в крайна сметка измъкна успеха с 4:2, след като първоначално пропиля аванс от 2:0.

Най-трудна се оказа задачата на Хъл Сити, който се нуждаеше от дузпи срещу Стоук Сити след равенство 1:1 в редовното време и спечели с 5:4 при 11-метровите наказателни удари.

Днес и утре елитните Нюкасъл, Тотнъм, Евертън, Челси и Фулъм също ще започнат участието си от втория кръг на Купата на лигата.