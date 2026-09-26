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Лойд Харис отстрани водача в схемата в Чънду

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Спорт
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Надпреварата е от сериите АТР 250 и с награден фонд 1 210 115 долара.

Лойд Харис
Снимка: БТА
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Лойд Харис се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на твърди кортове в Чънду (Китай). Надпреварата е от сериите АТР 250 и с награден фонд 1 210 115 долара.

Представителят на Южна Африка отстрани водача в схемата Валентен Вашро (Монако), за когото това бе първи мач в надпреварата, след 6:4, 7:6(5) за час и 35 минути игра.

Един пробив в първия сет донесе успех за Лойс Харис с 6:4, а в тайбрека на втората част той навакса изоставане от 1-4 точки до 7-5.

Негов съперник в спор за достигане до полуфиналите ще бъде петият поставен Хуберт Хуркач. Полякът преодоля американеца Мартин Дам след обрат с 4:6, 6:3, 6:4 за час и 54 минути игра.

За четвъртфиналите се класира и вторият в схемата испанец Алехандро Давидович Фокина след успех над Хуан Мануел Серундоло от Аржентина с 6:4, 6:4 в мач, продължил час 23 минути.

Давидович Фокина ще се изправи срещу Александър Мюлер (Франция) в опит да се класира за полуфиналите.

#тенис турнир в Ченду 2026 #Валентен Вашеро #Лойд Харис

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