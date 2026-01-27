Лоик Меяр триумфира в нощния гигантски слалом в Шладминг

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Швейцарецът направи решителна атака във втория манш и записа деветата си победа за Световната купа, докато Марко Одермат защити лидерството си в генералното класиране.

Лоик Меяр
Снимка: БТА
Слушай новината

Швейцарецът Лоик Меяр спечели нощния гигантски слалом в Шладминг, валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини. 29-годишният алпиец бе втори след първия манш, но със силно и агресивно каране във втория записа общо време от 2:14.38 минути и заслужено се качи на най-високото стъпало на подиума.

Меяр даде второ време във втория манш, но това се оказа напълно достатъчно, за да изпревари лидера от първото спускане Лукас Пинейро Бротен. Бразилецът, който имаше минимален аванс от 6 стотни след първия манш, изостана рано във втората част и финишира със 73 стотни пасив. Това е трето второ място за Пинейро Бротен през сезона в стартовете от Световната купа.

Голямата изненада на вечерта поднесе младият французин Албан Елези Канаферина. 22-годишният състезател, който до момента нямаше класиране по-напред от 11-о място в гигантския слалом, направи феноменално второ каране (най-бързо от всички) и се изкачи от осма до трета позиция.

Първият подиум в кариерата му дойде на 90 стотни от победителя и му донесе и олимпийска квота за Игрите в Милано/Кортина, което бе посрещнато с огромна радост от френския отбор.

Лидерът в Световната купа Марко Одермат завърши на четвъртото място. Швейцарецът, който бе седми след първия манш, допусна неточност в горната част на трасето и пропусна възможността за още по-сериозен прогрес, но въпреки това спечели ценни точки в битката за малкия кристален глобус в дисциплината.

В топ 5 място намери и норвежецът Тимон Хауган, а челната десетка допълниха Сам Маес (Белгия), Атле Ли Макграт (Норвегия), Марко Шварц (Австрия), Джовани Борсоти (Италия) и Антон Грамел (Германия).

Програмата в Шладминг продължава утре с нощния слалом, в който участие ще вземе и най-добрият български алпиец Алберт Попов. След това стартовете от Световната купа продължават в швейцарския курорт Кран Монтана.

