Локомотив Горна Оряховица продължава без грешка в хандбалното първенство

Защитаващият титлата си Локомотив Горна Оряховица спечели гостуването си на Левски в Българене с 36:27 (16:11) в последната среща от петия кръг на първенството на България по хандбал за мъже.

С успеха "железничарите" останаха еднолично на върха на класирането с пълен актив с 10 точки.

След равностойна игра до средата на първото полувреме шампионите успяха постепенно да натрупат аванс от 10:7 в 17-а-а минута, а малко по-късно дръпнаха и с 13:9, като на почивката се оттеглиха с аванс от 16:11.

Гостите до голяма степен предрешиха мача в първите десетина минута след почивката, когато поведоха с 26:16 и до края контролираха двубоя.