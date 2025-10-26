БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

Локомотив Горна Оряховица продължава без грешка в хандбалното първенство

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Действащите шампиони се справиха с Левски.

Локомотив Горна Оряховица продължава без грешка в хандбалното първенство
Снимка: БТА
Защитаващият титлата си Локомотив Горна Оряховица спечели гостуването си на Левски в Българене с 36:27 (16:11) в последната среща от петия кръг на първенството на България по хандбал за мъже.

С успеха "железничарите" останаха еднолично на върха на класирането с пълен актив с 10 точки.

След равностойна игра до средата на първото полувреме шампионите успяха постепенно да натрупат аванс от 10:7 в 17-а-а минута, а малко по-късно дръпнаха и с 13:9, като на почивката се оттеглиха с аванс от 16:11.

Гостите до голяма степен предрешиха мача в първите десетина минута след почивката, когато поведоха с 26:16 и до края контролираха двубоя.

Николай-Томас Георгиев с трето място на сателитен турнир на сабя в София
Николай-Томас Георгиев с трето място на сателитен турнир на сабя в София
Радомир Стоянов загуби в четвъртфиналите на световното по борба до 23 г. Радомир Стоянов загуби в четвъртфиналите на световното по борба до 23 г.
Чете се за: 01:40 мин.
Валяците спечелиха Купата на България по ръгби Валяците спечелиха Купата на България по ръгби
Чете се за: 01:52 мин.
Бронзов медал за Надя Тончева на шахматния Фестивал в Саламанка Бронзов медал за Надя Тончева на шахматния Фестивал в Саламанка
Чете се за: 01:57 мин.
Трета победа за сезона за Алекс Маркес Трета победа за сезона за Алекс Маркес
Чете се за: 01:45 мин.
Почина бившият национал на България по бокс Салим Салимов Почина бившият национал на България по бокс Салим Салимов
Чете се за: 00:35 мин.

„Болката няма край, но търсим справедливост“: Процесът за пожара в Кочани започва на 19 ноември
„Болката няма край, но търсим справедливост“: Процесът...
Чете се за: 01:50 мин.
Балкани
БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР) БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е Лекар на годината в Пловдив Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е Лекар на годината в Пловдив
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Катастрофа затруднява движението по Е-79 край Монтана
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Трус от 4 по Рихтер в района на Диарбекир, няма пострадали
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Тръмп на едноседмична визита в Югоизточна Азия: Сред акцентите са...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
На Димитровден небето се отваря
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
