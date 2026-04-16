Локомотив Новосибирск отпадна на полуфиналите в руското волейболно първенство

Отборът на Локомотив Новосибирск, който е воден от българския специалист Пламен Константинов и в който играе националът Симеон Николов, отпадна на полуфиналите в руското волейболно първенство.

"Железничарите" отстъпиха с 2:3 успеха пред Зенит Казан, след като загубиха решителния пети мач като гости с 1:3 (22:25, 25:22, 23:25, 23:25) гейма. По този начин Локомотив ще трябва да играе със Зенит Санкт Петербург за бронзовите медали, докато казанци ще срещнат Динамо Москва в спора за титлата.

И серията за третото място, и финалът в руското първенство се играят до три победи от пет срещи.