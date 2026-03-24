БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Новосибирск поведе в серията срещу Белгорие с 1:0

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Играе се до две победи в три мача.

симеон николов локомотив новосибирск руската суперлига
Слушай новината

Локомотив Новосириск победи Белгорие Белгород с 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:22) в първи четвъртфинал от руската Суперлига по волейбол. В редовния сезон тимът на Константинов и Симеон Николов завърши на четвърто място, докато отборът от Белгород бе пети в класирането.

Локомотив отстъпи в първия гейм, въпреки че успя да се върне, след като изоставаше с 21:24 и изравни. Последните две точки бяха за гостите, които взеха аванс.

Във втория гейм тимът на Пламен Константинов рано отвори разлика, стигна до 24:18 и шест възможности за изравняване и оползотвори втората - 25:19.

Локомотив натрупа самочувствие и повтори превъзходството си и в третата част - от 7:2 през 18:9 до 25:16.

Четвъртата част отново бе много оспорвана, като гостите водеха в един момент с 14:13. След това разликата се движеше между една и две точки за Локомотив, който затвори срещата при 25:22.

Локомотив Новосибирск поведе в серията с 1:0, като ще гостува във втория мач на 28 март (събота). Играе се до две победи в три мача, като тимът от Новосибирск може да се класира за полуфиналите още през уикенда.

#симеон николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ