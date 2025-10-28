Локомотив Пд оцеля срещу Дунав и продължава към Топ 16 за Купата на България

Локомотив Пловдив се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България по футбол след пълен обрат - 2:1 в продълженията срещу Дунав в Русе.

Домакините бяха по-активни през първата част. На "драконите" обаче им липсваше точния завършващ удар след атаки на Кристиян Бойчев, Преслав Бачев, Билал Ел Баккали и Марио Дилчовски. В 45-ата минута и "смърфовете" бяха близо до отбелязване на гол. Центриране от ъглов удар на Парвизджон Умарбаев намери на далечната греда Тодор Павлов, който стреля силно над вратата.

Локомотив започна по-активно след почивката, като в един момент на Георги Китанов се наложи да се намесва след изстрел на Аксел Велев. В 53-ата минута футболистите и треньорският щаб на Дунав имаха претенции за дузпа след съприкосновение между Ел Баккали и бранителя на "железничарите" Лукас Риян. Главният рефер Стоян Арсов обаче отчете, че няма основания за отсъждане на 11-метров наказателен удар.

Гостите също имаха претенции за дузпа в 86-ата минута, след като Хуан Переа падна след контакт със Стоян Предев на границата на наказателното поле, но не последва отсъждане от Арсов.

В 89-ата минута Дунав отбеляза гол. Радослав Апостолов реализира след двойно подаване с Бойчев и точен изстрел в горния десен ъгъл на противниковата врата. В шестата минута на добавеното време отборът на Локомотив стигна до изравнително попадение. Каталин Иту бе най-съобразителен при разбъркване пред Георги Китанов след центриране от ъглов удар и вкара за 1:1.

"Железничарите" останаха с 10 души на терена в 104-ата минута. Втори жълт и респективно червен картон получи Риян, който спря с нарушение атака на Борислав Маринов отдясно.

Въпреки това гостите стигнаха до обрата с гол на Переа в 115-ата минута. Той засече с глава центриране от пряк свободен удар на Ивайло Иванов и прати топката в мрежата за 1:2.