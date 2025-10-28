БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на...
Чете се за: 00:45 мин.
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив Пд оцеля срещу Дунав и продължава към Топ 16 за Купата на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

"Смърфовете" бяха на ръба на елиминацията, но стигнаха до продължения след гол в шестата минута на добавеното време.

Дунав Русе - Локомотив Пловдив
Снимка: БТА
Слушай новината

Локомотив Пловдив се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България по футбол след пълен обрат - 2:1 в продълженията срещу Дунав в Русе.

Домакините бяха по-активни през първата част. На "драконите" обаче им липсваше точния завършващ удар след атаки на Кристиян Бойчев, Преслав Бачев, Билал Ел Баккали и Марио Дилчовски. В 45-ата минута и "смърфовете" бяха близо до отбелязване на гол. Центриране от ъглов удар на Парвизджон Умарбаев намери на далечната греда Тодор Павлов, който стреля силно над вратата.

Локомотив започна по-активно след почивката, като в един момент на Георги Китанов се наложи да се намесва след изстрел на Аксел Велев. В 53-ата минута футболистите и треньорският щаб на Дунав имаха претенции за дузпа след съприкосновение между Ел Баккали и бранителя на "железничарите" Лукас Риян. Главният рефер Стоян Арсов обаче отчете, че няма основания за отсъждане на 11-метров наказателен удар.

Гостите също имаха претенции за дузпа в 86-ата минута, след като Хуан Переа падна след контакт със Стоян Предев на границата на наказателното поле, но не последва отсъждане от Арсов.

В 89-ата минута Дунав отбеляза гол. Радослав Апостолов реализира след двойно подаване с Бойчев и точен изстрел в горния десен ъгъл на противниковата врата. В шестата минута на добавеното време отборът на Локомотив стигна до изравнително попадение. Каталин Иту бе най-съобразителен при разбъркване пред Георги Китанов след центриране от ъглов удар и вкара за 1:1.

"Железничарите" останаха с 10 души на терена в 104-ата минута. Втори жълт и респективно червен картон получи Риян, който спря с нарушение атака на Борислав Маринов отдясно.

Въпреки това гостите стигнаха до обрата с гол на Переа в 115-ата минута. Той засече с глава центриране от пряк свободен удар на Ивайло Иванов и прати топката в мрежата за 1:2.

#Купа на България по футбол 2025/26 #ПФК Локомотив Пловдив #ФК Дунав Русе

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
1
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
2
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
3
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата?
4
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
5
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
6
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Български футбол

Владимир Николов сред голмайсторите за Корона за Купата на Полша
Владимир Николов сред голмайсторите за Корона за Купата на Полша
Националите по футбол до 17 г. загубиха първата си евроквалификация Националите по футбол до 17 г. загубиха първата си евроквалификация
Чете се за: 01:15 мин.
Нова рокада в ЦСКА: Радослав Златков е хвърлил оставка Нова рокада в ЦСКА: Радослав Златков е хвърлил оставка
Чете се за: 01:30 мин.
Арда продължава напред за Купата на България след успех над Фратрия Арда продължава напред за Купата на България след успех над Фратрия
Чете се за: 01:30 мин.
Георги Иванов взе участие в заседанието на Футболната комисия на УЕФА Георги Иванов взе участие в заседанието на Футболната комисия на УЕФА
Чете се за: 01:05 мин.
Късен гол спаси Локо (София) в Самоков, победи за Спартак (Варна) и Добруджа Късен гол спаси Локо (София) в Самоков, победи за Спартак (Варна) и Добруджа
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Израел нанесе въздушни удари в Газа Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда? Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
"Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"? "Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
Сигурност и правосъдие
"Доверените партньори" на САЩ: Тръмп подписа с Япония...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ