Локомотив Пловдив допусна поражение в Латвия при дебюта си в турнира ФИБА Къп

Локомотив Пловдив отстъпи пред ВЕФ Рига с 83:106 (27:27, 14:26, 17:28, 25:25) като гост в Латвия в първия кръг от група Н на баскетболния турнир ФИБА Къп при мъжете, което бе дебют на българския отбор в европейските клубни надпревари.

Двата отбора изиграха оспорвана първа четвърт, в края на която имаше равенство 27:27, но през втория период домакините овладяха контрола върху срещата, повеждайки с 53:41 след 20 минути игра.

След паузата латвийският отбор продължи да доминира, откъсна се с 81:58 в края на третия период. В оставащото време тимът на Рига, който имаше сериозно превъзходство в борбата под коша (44-29), записа и най-голямата си преднина от двубоя - 28 точки.

Девърл Рамзи беше най-резултатен за Локомотив Пловдив с 21 точки, 3 борби и 9 асистенции, Джомару Браун завърши с 18 точки и 4 асистенции, а Томислав Минков се отчете с 15 точки и 4 борби.

За домакините от ВЕФ Рига Джордан Сиърс отбеляза 30 точки, а добави още 8 борби и 6 асистенции.

Сега за пловдивчани предстои гостуване на Спартак Плевен на 11 октомври в първия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ) за сезон 2026/2027, а в следващия си двубой от ФИБА Къп ще приемат румънския Орадя на 14 октомври.