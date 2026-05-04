Локомотив Пловдив изрази подкрепата си към Тодор Неделев

От фенклуба на "черно-белите" също пожелаха бързо и успешно възстановяване на капитана на Ботев Пловдив.
От Локомотив Пловдив и от фенклуба на клуба подкрепиха Тодор Неделев. По-рано през деня капитанът на Ботев Пловдив страда от скъсана предна кръстна връзка на коляното и ще претърпи операцията . Бившият национал се контузи именно преди ден в дуела на Пловдив срещи „черно-белите“. „Смърфовете“ пожелаха бързо и успешно възстановяване на халфа.
"ПФК Локомотив Пловдив пожелава на Тодор Неделев бързо и успешно възстановяване! Желаем му скорошно завръщане на терена и го очакваме за още достойни футболни съперничества!", написаха от Локомотив.
От фенклуба на "черно-белите" също пожелаха на капитана на Ботев (Пловдив) бързо възстановяване.
"Пожелаваме бързо и пълно възстановяване на Тодор Неделев.
Извън футболните закачки, които неизменно съпътстват вечното съперничество, той винаги е показвал уважение. Точно той беше и един от първите, които приеха да присъстват на бенефиса на Мартин Камбуров. Именно такива примери изграждат истинския облик на спорта и спортсменството.
Очакваме го скоро отново там, където е мястото му – на терена."