Локомотив Пловдив изрази подкрепата си към Тодор Неделев

От Локомотив Пловдив и от фенклуба на клуба подкрепиха Тодор Неделев. По-рано през деня капитанът на Ботев Пловдив страда от скъсана предна кръстна връзка на коляното и ще претърпи операцията . Бившият национал се контузи именно преди ден в дуела на Пловдив срещи „черно-белите“. „Смърфовете“ пожелаха бързо и успешно възстановяване на халфа.

"ПФК Локомотив Пловдив пожелава на Тодор Неделев бързо и успешно възстановяване! Желаем му скорошно завръщане на терена и го очакваме за още достойни футболни съперничества!", написаха от Локомотив.

От фенклуба на "черно-белите" също пожелаха на капитана на Ботев (Пловдив) бързо възстановяване.

"Пожелаваме бързо и пълно възстановяване на Тодор Неделев.

Извън футболните закачки, които неизменно съпътстват вечното съперничество, той винаги е показвал уважение. Точно той беше и един от първите, които приеха да присъстват на бенефиса на Мартин Камбуров. Именно такива примери изграждат истинския облик на спорта и спортсменството.

Очакваме го скоро отново там, където е мястото му – на терена."