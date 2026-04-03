Локомотив Пловдив надви десетима от Локомотив София с гол на Жоел Цвартс

Локомотив Пловдив победи Локомотив София с минималното 1:0 в първия мач от 28-ия кръг на Първа лига. Жоел Цвартс отбеляза победния гол, след като столичани бяха останали с човек по-малко на терена за червен картон на Ерол Дост.

Срещата започна с минута мълчание в памет на легендата на българския футбол Борислав Михайлов, който почина на 63 години.

В 7-ата минута Жоел Цвартс изпрати топката в противниковата врата, но попадението му не бе зачетено заради засада.

Нидерландецът имаше нов отличен шанс да се разпише в 29-ата минута, но стреля в дясната греда от вътрешността на вратарското поле.

През първото полувреме на стадион "Локомотив" в Пловдив и двата отбора отправиха по два точни изстрела, но до гол не се стигна заради намеси на вратарите Боян Милосавлевич и Мартин Величков.

По-малко от 50 секунди след подновяването на играта през втората част гостите останаха с човек по-малко. Ерол Дост получи два жълти картона за отрицателно време, след като фаулира Ефе Али, а веднага след това отправи реплика към съдията Никола Попов.

Въпреки числения си пасив възпитаниците на Станислав Генчев застрашиха противниковата врата. Шут на Спас Делев се отби от крака на Андрей Киндрис, но Боян Милосавлевич отклони топката в напречната греда.

"Смърфовете" се възползваха от численото си предимство и откриха резултата в 70-ата минута. Жоел Цвартс засече с глава центриране в пеналтерията на Каталин Иту.

В 77-ата минута пловдивчани издавиха късмет, след като Мартин Русков прати топката в левия страничен стълб, в опит да изчисти центриране.

Футболистите на Душан Косич можеха да подпечатат успеха си в добавеното време, но гол на резервата Георги Чорбаджийски бе отменен след намесата на ВАР заради засада.

Локомотив Пловдив се изкачи до 5-ата позиция в подреждането с актив от 44 пункта. Локомотив София остава на 10-ото място в класирането с 34 точки.