Локомотив Пловдив не се огъна пред Берое

Локомотив Пловдив се поздрави с трети пореден успех и затвърди своето място в Топ 4 на НБЛ. Баскетболистите на Асен Николов сразиха Берое Стара Загора с 96:83 в мач от 26-ия кръг. В зала "Сила" новакът в родния елит контролираше до голяма степен ситуацията на паркета и до края отблъсна всеки щурм от страна на момчетата, водени от Даниел Клечков, стопирайки серията им от две последователни победи.

Срещата за "черно-белите" не доигра Калил Милър, който натрупа 5 лични нарушения.

"Смърфовете" продължават да се намират на четвъртото място във временното класиране с 15 победи и 9 загуби, а "зелено-белите" заемат шестата позиция с 10 успеха и 14 поражения. Локомотив почива в следващия кръг. От своя страна за Берое предстои визита на Спартак Плевен на 25 март (сряда).

Дъвъръл Рамзи и Кръстомир Михов се развихриха на старта, давайки тон на домакините за светкавичен двуцифрен аванс. Брет Рийд бе единствената алтернатива в нападение за гостите и не получи достатъчна подкрепа от своите съотборници, а „черно-белите“ нямаха спиране за аванс от 11 точки в края на дебютната част.

Размяната на серии беляза началото на втория период, който премина под знака на високата резултатност. Александър Милов, Александър Матушев и Дариъс Куизънбъри позволиха на „зелено-белите“ да помечтаят за обрат, но Шоу Андерсън напомни за точния си мерник и „смърфовете“ се изстреляха при 52:42 на голямата почивка.

Усилията на Калил Милър запазиха до голяма степен двуцифрената разлика при подновяването на играта. Старозагорският отбор не бе убедителен в опитите си да отвърне на удара и тимът от Пловдив се откъсна с 11 точки след 30 минути игра.

Йоанис Кикрилис, Грант Сингълтън и Милър направиха така, че новакът в шампионата отново да се радва на двуцифрена преднина. Точните стрелби на Джейлън Бенджамин и Рийд се оказаха последната надежда на отбора от Стара Загора да опита последен щурм, но Андерсън взе нещата в свои ръце и помогна на „черно-белите“ да сложат точка на спора.

Калил Милър се отличи с внушителен дабъл-дабъл за Локомотив с 20 точки и 19 борби. Шоу Андерсън отбеляза 17 точки, Дъвъръл Рамзи записа 13 и 12 асистенции. Йоанис Кикрилис и Томислав Минков реализираха по 11, Георги Кендеров има 10 точки.

Брет Рийд отвърна за Берое с 26 точки и 9 борби. Александър Матушев наниза 14 точки, Джейлън Бенджамин има 12 и 5 асистенции.