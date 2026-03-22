Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Локомотив Пловдив не се огъна пред Берое

"Черно-белите" бетонираха своето място в Топ 4 на НБЛ.

Снимка: НБЛ
Локомотив Пловдив се поздрави с трети пореден успех и затвърди своето място в Топ 4 на НБЛ. Баскетболистите на Асен Николов сразиха Берое Стара Загора с 96:83 в мач от 26-ия кръг. В зала "Сила" новакът в родния елит контролираше до голяма степен ситуацията на паркета и до края отблъсна всеки щурм от страна на момчетата, водени от Даниел Клечков, стопирайки серията им от две последователни победи.

Срещата за "черно-белите" не доигра Калил Милър, който натрупа 5 лични нарушения.

"Смърфовете" продължават да се намират на четвъртото място във временното класиране с 15 победи и 9 загуби, а "зелено-белите" заемат шестата позиция с 10 успеха и 14 поражения. Локомотив почива в следващия кръг. От своя страна за Берое предстои визита на Спартак Плевен на 25 март (сряда).

Дъвъръл Рамзи и Кръстомир Михов се развихриха на старта, давайки тон на домакините за светкавичен двуцифрен аванс. Брет Рийд бе единствената алтернатива в нападение за гостите и не получи достатъчна подкрепа от своите съотборници, а „черно-белите“ нямаха спиране за аванс от 11 точки в края на дебютната част.

Размяната на серии беляза началото на втория период, който премина под знака на високата резултатност. Александър Милов, Александър Матушев и Дариъс Куизънбъри позволиха на „зелено-белите“ да помечтаят за обрат, но Шоу Андерсън напомни за точния си мерник и „смърфовете“ се изстреляха при 52:42 на голямата почивка.

Усилията на Калил Милър запазиха до голяма степен двуцифрената разлика при подновяването на играта. Старозагорският отбор не бе убедителен в опитите си да отвърне на удара и тимът от Пловдив се откъсна с 11 точки след 30 минути игра.

Йоанис Кикрилис, Грант Сингълтън и Милър направиха така, че новакът в шампионата отново да се радва на двуцифрена преднина. Точните стрелби на Джейлън Бенджамин и Рийд се оказаха последната надежда на отбора от Стара Загора да опита последен щурм, но Андерсън взе нещата в свои ръце и помогна на „черно-белите“ да сложат точка на спора.

Калил Милър се отличи с внушителен дабъл-дабъл за Локомотив с 20 точки и 19 борби. Шоу Андерсън отбеляза 17 точки, Дъвъръл Рамзи записа 13 и 12 асистенции. Йоанис Кикрилис и Томислав Минков реализираха по 11, Георги Кендеров има 10 точки.

Брет Рийд отвърна за Берое с 26 точки и 9 борби. Александър Матушев наниза 14 точки, Джейлън Бенджамин има 12 и 5 асистенции.

ТОП 24

На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
1
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
2
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун НА ЖИВО по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун НА...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
4
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на най-високо ниво
5
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на...
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното първенство по лека атлетика
6
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
6
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...

Балкан показа характер в битката за върха в НБЛ при дебюта на новия си треньор
Балкан показа характер в битката за върха в НБЛ при дебюта на новия си треньор
Драматична загуба за Иван Алипиев и Римини при гостуването на Фортитудо Болон в италианската Серия А2 Драматична загуба за Иван Алипиев и Римини при гостуването на Фортитудо Болон в италианската Серия А2
Чете се за: 01:00 мин.
Константин Костадинов и Андора с драматична загуба от Билбао в Лига Ендеса Константин Костадинов и Андора с драматична загуба от Билбао в Лига Ендеса
Чете се за: 01:17 мин.
Монтана 2003 обърна Берое и завърши редовния сезон като лидер Монтана 2003 обърна Берое и завърши редовния сезон като лидер
Чете се за: 01:37 мин.
Силен Александър Гавалюгов, но Санта Клара приключи в Мартенската лудост (ВИДЕО) Силен Александър Гавалюгов, но Санта Клара приключи в Мартенската лудост (ВИДЕО)
Чете се за: 02:35 мин.
Йован Попович е новият треньор на Балкан, напусна Ботев 2012 Враца Йован Попович е новият треньор на Балкан, напусна Ботев 2012 Враца
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Скопие намалява ДДС върху горивата от 18% на 10% Скопие намалява ДДС върху горивата от 18% на 10%
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Катастрофа с тир затруднява движението по АМ „Тракия“ към Бургас Катастрофа с тир затруднява движението по АМ „Тракия“ към Бургас
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Тръмп ще изпрати агенти на антиимиграционните служби по летищата в страната Тръмп ще изпрати агенти на антиимиграционните служби по летищата в страната
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Лавина взе три жертви в италианската провинция Южен Тирол
Чете се за: 01:17 мин.
По света
10 години от атентатите в Брюксел на летището и метрото
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Куба потъна в мрак: Втори срив на електрическата мрежа за седмица
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на...
Чете се за: 02:27 мин.
По света
