Локомотив Пловдив разкри подробности около трансфера на Жоел Цварц в ЦСКА

От ръководството на Локомотив Пловдив излязоха с официална позиция относно трансфера на Жоел Цварц в ЦСКА, след като преминаването на нападателя при „червените“ предизвика сериозен интерес сред привържениците на "черно-белите“.

В съобщение до феновете от клуба обясниха, че нидерландският футболист е имал заложена откупна клауза в договора си, която е била активирана от ЦСКА. От Локомотив подчертаха още, че самият играч е изразил желание да продължи кариерата си в столичния тим, което е направило осъществяването на сделката неизбежно.

"След като клаузата бе активирана от ЦСКА, а и самият футболист изрази желание да премине в този клуб, ПФК Локомотив Пловдив нямаше възможност да възпрепятства осъществяването на трансфера“, написаха от "Лаута“.

От клуба разкриха още, че през последните дни Цварц е бил обект на обидни съобщения и заплахи в социалните мрежи, което също е оказало влияние върху решението му.

"Черно-белите“ благодариха на нападателя за професионализма и приноса му към отбора, като му пожелаха успех в следващия етап от кариерата му.

Жоел Цварц пристигна в Локомотив Пловдив в началото на 2026 година и бързо се превърна в един от водещите футболисти на тима. През пролетния дял на сезона той записа 20 мача и реализира осем попадения с екипа на "смърфовете“.