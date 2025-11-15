Локомотив Пловдив шамароса Рилски в Самоков

Локомотив Пловдив се върна на победния път в НБЛ по впечатляващ начин. Баскетболистите на Асен Николов поднесоха една от изненадите на сезона, след като сломиха Рилски спортист със 78:74 в мач от седмия кръг. В „Арена СамЕлион“ първото полувреме предложи възходи и падения за двата отбора, но през второто „черно-белите“ показаха доста по-добро лице и удържаха действащите шампиони, спирайки успешната им серия от два поредни верни хода в родния елит.

На линия за Рилецо отново бе Камау Стоукс.

Дебютантът в шампионата има на сметката си три победи и три загуби, а съставът на Любомир Киров са с пет успеха и две поражения. На 19 ноември (сряда) Локомотив ще бъде домакин на другия отбор от Пловдив – Академик Бултекс 99. От своя страна следващият мач на Рилски на българска земя е планиран за 25-и, когато ще гостува на Рилски.

Стартът не бе от най-резултатните, а интрига не липсваше. Равенството се запази до края на дебютната част, която финишира при 15:15.

Началото на втория период се превърна в надстрелване. Алън Арнет, Джейлън Томас и Деян Карамфилов бяха в основата на доброто представяне в нападение за домакините, докато от другата страна на предизвикателството отвърнаха Георги Кендеров и Шоу Андерсън. Последваха добри минути и на Калил Милър, който се постара гостите да оформят 45:43 на голямата почивка.

Възходът на „черно-белите“ бе на дневен ред и на старта на третата част, когато погледнаха по-смело към двуцифрената разлика, изкована от Томислав Минков и Кръстомир Михов. Самоковският тим не намери начин да отговори подобаващо и „смърфовете“ се откъснаха с 6 точки след 30 минути игра.

Пореден обрат, този път дело на Рилецо, даде старт на последната част. Дъвъръл Рамзи и Йоанис Кикрилис настроиха мерниците, давайки нов импулс на отбора от Пловдив, който постепенно обърна хода на събитията и си осигури двуцифрен аванс, за да си тръгне щастлив от Самоков.

Дъвъръл Рамзи даде тон на Локомотив с 18 точки, 6 асистенции. Йоанис Кикрилис наниза 13 точки, Кръстомир Михов отбеляза 12, Калил Милър се отличи с 11, 22 борби и 6 чадъра.

Джейлън Томас отвърна за Рилски с 16 точки и 9 борби. Камау Стоукс се завърна с 10 точки.