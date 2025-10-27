Локомотив Пловдив спря Берое в НБЛ

Локомотив Пловдив се пребори за втори пореден успех в НБЛ. Съставът на Асен Николов надделя над Берое Стара Загора с 89:86 в мач от четвъртия кръг. В зала "Общинска" двата отбора си спретнаха сериозна драма, предложила немалко обрати, но "черно-белите" се оказаха на печелившата страна в края, правейки така, че баскетболистите на Даниел Клечков да преклонят глава за първи път от началото на сезона в родния елит.

Извън редиците на "зелено-белите" бе Александър Матушев, който страда от вирусно заболяване.

На сметката на "смърфовете" личат вече две победи и две загуби, а старозагорският тим е с три успеха и едно поражение. Локомотив почива в следващия кръг, докато за Берое предстои гостуване на Спартак Плевен, което ще бъде на 2 ноември (неделя).

Стартът бе подчинен на бързата игра, като Милен Захариев и Дъвърл Рамзи се заеха със задачата да бележат за своите отбори. Добрите действия в защита обаче нарушиха статуквото и „зелено-белите“ се установиха на лидерската позиция, за да се преборят за аванс от 7 точки в края на дебютната част.

Старозагорският тим продължи в същия дух на дефанзивно ниво и в началото на втория период. Гостите намериха рецепта да спрат своето пропадане чрез Калил Милър и Томислав Минков, за да провокират обрата. Последва незабавен отговор от страна на Дариъс Куизънбери, Ди‘шон Парсънс и Захариев, които се постараха тимът от Стара Загора да се прибере в съблекалнята при 47:38.

Домакините имаха достатъчно аргументи в офанзивен план на старта на второто полувреме в опита си да не изпуснат лидерството. „Черно-белите“ за пореден път имаха отговор, дошъл основно от Куинтън Минси, Милър и Рамзи по пътя към обрата за 67:65 след 30 минути игра.

Точните стрелби, дело на Кръстомир Михов, Милър и Минси, доведоха до нов подем за „смъррфовете“, които поставиха солидно начало на последната част и авансът им прехвърли двуцифрените изражения. Зоновата преса, съчетана със соловите изпълнения на Парсънс и Куизънбери, върна надеждите на домакините, стопявайки изоставането им само до 2 точки в последните 3 минути. Размяната на наказателни удари се превърна в основен фактор, а кош на Куизънбери доближи „зелено-белите“ до минус точка с 31 секунди до края. В ответната атака два точни наказателни удара на Рамзи върна аванса на отбора от Пловдив до плюс 3 с 4 секунди, оставащи на часовника. Нападение по-късно Айзък Джесъп не успя да порази целта зад дъгата и всичко свърши.

Дъвъръл Рамзи се отличи за успеха на Локомотив с 20 точки и 6 асистенции. Калил Милър (12 борби) и Куинтън Минси (6 овладени под двата ринга топки) реализираха по 17. Томислав Минков финишира с 15 точки, Кръстомир Михов регистрира 13 и 7 овладени под двата коша топки.

Дариъс Куизънбери блесна за Берое с 23 точки, 6 борби и 7 откраднати топки. Милен Захариев наниза 22 точки, включително и 4 точни шута зад дъгата. Ди'шон Парсънс записа 21 и 11 овладени под двата ринга топки, Карсън Башъм има 11 и 5 овладени под двата коша топки.