Лондонският двубой между Кристъл Палас и Уест Хем завърши без голове

Последният мач от 33-ия кръг на Висшата лига противопостави Кристъл Палас и Уест Хем и завърши при нулево равенство. За първи път от 55 години в шампионатен мач между двата отбора не се стига до гол.

"Чуковете" отправиха и двата точни изстрела през първото полувреме на стадион "Селхърст Парк" в Лондон. В предпоследната минута на редовното време Дий Хендерсън се справи с удар с глава на Константинос Мавропанос.

След почивката дойде и първият точен шут на домакините, който не затрудни Мадс Хермансен. Това остана единственият удар в очертанията на вратата за "орлите".

Равенството между двата отбора официализира изпадането в Чемпиъншип на последния Уувърхемптън.

Кристъл Палас остава на 13-ото място в класирането с актив от 43 пункта. Уест Хем заема 18-ата позиция в подреждането с 33 точки.