Реал Мадрид предлага нов договор на Антонио Рюдигер

Ръководството на Реал Мадрид е отправило предложение за нов договор към защитника Антонио Рюдигер, чийто настоящ контракт изтича в края на сезона.

До началото на годината изглеждаше малко вероятно германският национал да продължи кариерата си на "Сантиаго Бернабеу“, но силните му изяви в последните месеци са променили позицията на клуба, съобщава испанското издание AS.

33-годишният бранител дава приоритет на оставането си в мадридския гранд, въпреки че не е напълно удовлетворен от предложените условия. От клуба са му предложили удължаване с една година, докато самият футболист предпочита нов договор за още два сезона.

В Реал Мадрид обаче остават уверени, че в крайна сметка Рюдигер ще приеме офертата и ще продължи да бъде част от отбора и през следващата кампания.





