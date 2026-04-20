Николета Бойчева аут за две седмици заради контузия

Най-добрата българска футболистка за 2025 година Николета Бойчева ще бъде извън терените за около две седмици заради сериозно мускулно разтежение.

Заради травмата тя не взе участие във втория мач на женския национален отбор срещу Косово на 18 април, загубен с 1:2. Очаква се Бойчева да пропусне и предстоящите срещи на клубния си тим Фарул (Констанца), който се бори за защита на титлата си и участие в Шампионската лига.

Контузията е в бедрото на десния крак и се оказва рецидив на стар проблем. Футболистката е играла с болки в първия двубой срещу Косово, но натоварването е довело до влошаване на състоянието ѝ.

Бойчева, която може да действа както в защита, така и в халфовата линия, подели първото място в анкетата.

"Футболистка номер 1 на България“ заедно с Евдокия Попадинова, като двете събраха равен брой точки. Трета в класацията остана Лора Петрова.