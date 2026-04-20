Реал Мадрид победи белгийския Брюж след изпълнение на дузпи и спечели Шампионската лига за младежи до 19 години. Мачът се проведе в Лозана (Швейцария).

Редовното време завърши при резултат 1:1. Хакобо Ортега отбеляза за Реал Мадрид в 23-ата минута, а Тобиас Лунд-Йенсен в 64-ата изравни. Испанският отбор триумфира с 4:2 при дузпите.

Реал Мадрид спечели Шампионската лига за младежи до 19 години за втори път. Мадридският отбор постигна това за първи път през 2020 година.

Барселона държи рекорда за най-много титли - три. Турнирът се провежда от сезон 2013/2014 насам.