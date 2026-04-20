ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

Мартин Йодегор: Арсенал трябва да остане единен в битката за титлата

Капитанът на "артилеристите“ призова за реакция след загубата от Манчестър Сити

Мартин Йодегор: Арсенал трябва да остане единен в битката за титлата
Капитанът на Арсенал Мартин Йодегор призова съотборниците си да запазят спокойствие и единство в решителната фаза от сезона, въпреки засилващия се натиск от страна на Манчестър Сити в битката за титлата във Висшата лига.

Лондончани допуснаха поражение с 1:2 при гостуването си на „Етихад“, което постави под сериозна заплаха лидерската им позиция. При евентуален успех на Сити срещу Бърнли, шампионите могат да изравнят Арсенал по точки, като до края на кампанията остават пет кръга.

"Трябва да продължим напред. Знаехме, че битката ще бъде до самия край, така че трябва да работим усилено и да се държим заедно“, заяви Йодегор пред ДПА.

Норвежкият национал подчерта, че въпреки разочарованието от резултата, отборът трябва бързо да се пренастрои за следващото предизвикателство – домакинството на Нюкасъл.

"Създадохме добри положения срещу Сити, така че има и позитиви. Сега ще анализираме мача и ще се фокусираме върху следващия. Това е най-важната част от сезона“, добави халфът.

Арсенал се намира в серия от четири поредни загуби на вътрешната сцена, което допълнително увеличава напрежението в отбора. Част от феновете вече изразиха недоволството си, а предстоящите двубои ще бъдат ключови за амбициите на тима да задържи върха.

