Лора Христова и Владимир Илиев спечелиха злато и в спринта на Държавното първенство по биатлон

При младите световният шампион Георги Джоргов и Райа Аджамова също дублираха титлите си от вчера.

Лора Христова
Снимка: Тодор Шабански
След като спечелиха индивидуалните дисциплини ден по-рано, Лора Христова и Владимир Илиев триумфираха и в спринта на Държавното първенство по биатлон за мъже и жени. Втори ден шампионатът продължава на Бъндеришка поляна над Банско при сурови зимни условия, тази сутрин участниците отново се състезаваха при силен снеговалеж, мъгла и нова 20-сантиметрова снежна покривка.

Със само един пропуск в стрелбата от положение прав олимпийската медалистка Лора Христова дублира успеха си, като изпревари с 1:23 мин. Валентина Димитрова (3), бронзът този път бе за Ирина Георгиева (5). И трите биатлонистки са от НСА. Девойките до 19 г. се състезаваха на 6 км, шампионка отново е Райа Аджамова (2). Представителката на СК Аякс (Троян) финишира на 34.5 сек. пред Никол Петкова (2) от СК Амбарица, трета се класира Десислава Минчева (3) от СК Сапарева баня.

В спринта при мъжете Владимир Илиев (Аякс) и Благой Тодев (Банско 2019) завъртяха по две наказателни обиколки, но Илиев бе по-бърз по трасето и грабна златото с преднина от 51.9 сек. Трети финишира Антон Синапов (Чепеларе), който направи само един пропуск. При юношите до 19 г. на 7.5 км световният шампион Георги Джоргов бе единственият безгрешен в стрелбата от всички стартирали и това му осигури втори златен медал в първенството. Негов подгласник отново бе съотборникът му от Сапарева баня Николай Николов (1), бронзът грабна Мартин Христов (1) от СК Аякс.

В неделя, 29 март, националното първенство по биатлон завършва под връх Тодорка с преследванията.

#Държавно първенство по биатлон #Лора Христова #Владимир Илиев

