Лорънс Фурние Бодри и Гийом Сизерон спечелиха първото място при танцовите двойки на Гран При по фигурно пързаляне в Хелзинки

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 05:07 мин.
Спорт
Лорънс Фурние Бодри и Гийом Сизерон спечелиха първото място при танцовите двойки на Гран При по фигурно пързаляне в Хелзинки
Снимка: БТА
Новосформиранaта танцова двойка Лорънс Фурние Бодри и Гийом Сизерон (Франция) спечели първото място на турнира Гран При по фигурно пързаляне в Хелзинки (Финландия). За тях това е втори успех за сезона, затвърждавайки амбицията си да се борят за олимпийско злато.

Юма Кагияма грабна титлата при мъжете, въпреки падането при четворен тулуп, докато японската му сънародничка Чиба Моне победи американката Амбър Глен, за да спечели състезанието при жените, въпреки отличния троен аксел на Глен.

Минерва Фабиен Хасе и Никита Володин от Германия спечелиха състезанието при спортните двойки.

Французите Фурние Бодри и Сизерон, които обявиха партньорството си през март, имаха малка преднина пред канадците Пайпър Жил и Пол Поарие след ритмичния танц в петък, но те получиха 124.29 точки за волната си програма и имат общо 204.18. Сребърните медалисти от световното първенство Жил и Поарие са втори с 202.11, докато Емилия Зингас и Вадим Колесник (САЩ) постигнаха 196.02 за третото място.

Сизерон спечели олимпийското злато през 2022-а с предишната си партньорка Габриела Пападакис, която се оттегли след игрите в Пекин, преди да се събере с Фурние Бодри - канадка, която получи френско гражданство този месец.

„Чувствахме се невероятно днес на леда. Искахме да се съсредоточим върху това да се насладим на момента заедно и да го споделим с публиката и мисля, че успяхме. Така че сме много доволни“, каза Сизерон.

„Когато сме в състояние да успокоим ума си и просто да отворим сърцето си и да го споделим заедно като двойка и заедно с публиката, това е наистина невероятен обмен на любов и енергия“, добави Фурние Бодри.

Американските сестра и брат Мая и Алекс Шибутани, които се завърнаха този сезон след седемгодишна пауза, завършиха пети.

Бронзовият медалист от iветовното първенство Кагияма беше втори след Адам Сяо Хим Фа (Франция) след кратката програма, но получи 182.29 за волната, въпреки падането си и събра 270.45.

„Честно казано, не можах да се рестартирам напълно след кратката програма. Но използвах това разочарование като мотивация. Първата половина беше силна, втората половина не мина по план, но е добър опит", коментира японецът.

Сиао Хим Фа допусна няколко грешки във волен стил, за да падне на второ място с 256,98 точки, докато канадецът Стивън Гоголев завърши трети с 253,61 точки за първото си място в челната тройка на Гран При в кариерата си.

Моне, която беше втора след кратката програма, спечели 144,33 точки за елегантния си волен стил „Ромео и Жулиета“ за общ резултат 217,22. Тя си осигури билет за финала, където ще преследва титлата на домашен лед в Япония, след като завърши подгласничка след Глен миналия сезон.

Чиба Моне, която беше втора след кратката програма, получи 144,33 точки за елегантната си волна програма на „Ромео и Жулиета“ и има общ резултат 217,22. Тя си осигури място на финала, където ще преследва титлата на домашен лед в Япония, след като завърши втора след Глен миналия сезон.

Американката, която страдаше от заболяване, започна със своя емблематичен троен аксел, но се провали в ключови елементи и се смъкна на второ място с 213.41. Японката Рино Мацуике се изкачи от шесто на трето място със 193.21, за да завърши подиума.

Сериите Гран При завършват с финала от 4 до 7 декември в Нагоя (Япония).

