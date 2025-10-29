Лориен показа характер и спечели точка в домакинството си на ПСЖ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:52 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Трето равенство в последните 4 мача от Лига 1 за парижани.

Пари Сен Жермен - Гонсало Рамош
Снимка: БТА
Слушай новината

Срещата между Лориен и Пари Сен Жермен от 10-ия кръг на Лига 1 завърши при равенство 1:1. Двата гола паднаха в рамките на 108 секунди след почивката.

През първото полувреме на стадион "Мустуар" в Лориен чистите голови ситуации липсваха.

И двата тима се активизираха в началните минути на втората част. В 49-ата минута Ивон Мвого изби удар с глава на Нуно Мендеш, но топката се върна в краката на защитника, който откри резултата при добавката.

Само 108 секунди по-късно домакините възобновиха равенството. Игор Силва изравни с удар от движение извън наказателното поле.

ПСЖ остава на върха в класирането с актив от 21 точки. Лориен остава на 16-ата позиция в подреждането с 9 пункта.

#Лига 1 2025/2026 #Лориен #Пари Сен Жермен #ПСЖ

Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
1
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
2
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
3
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
4
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
5
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи, поругали Мемориала на Холокоста
6
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи,...

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Байер Леверкузен се наложи над десетима от Падерборн след продължения
Байер Леверкузен се наложи над десетима от Падерборн след продължения
Ювентус победи Удинезе за първи успех под ръководството на Масимо Брамбила
Чете се за: 01:20 мин.
Щутгарт продължи защитата на Купата на Германия с успех над Майнц
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Митов: Левски е най-добрият отбор в България
Чете се за: 01:42 мин.
Хулио Веласкес: Ранният гол помогна много
Чете се за: 01:55 мин.
Тодор Колев: Имаше малко напрежение у някои футболисти
Чете се за: 01:20 мин.

Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
Бюджет 2026: Спорове в парламента преди внасянето на законопроекта
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Сигнали за силна и задушлива миризма на нефт в Бургас
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Българи в сърцето на ЕЦБ – България с равен глас в еврозоната...
Чете се за: 04:02 мин.
Политика
Двамата мъже, арестувани за обира в Лувъра, са признали частично...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
