Лориен показа характер и спечели точка в домакинството си на ПСЖ

Срещата между Лориен и Пари Сен Жермен от 10-ия кръг на Лига 1 завърши при равенство 1:1. Двата гола паднаха в рамките на 108 секунди след почивката.

През първото полувреме на стадион "Мустуар" в Лориен чистите голови ситуации липсваха.

И двата тима се активизираха в началните минути на втората част. В 49-ата минута Ивон Мвого изби удар с глава на Нуно Мендеш, но топката се върна в краката на защитника, който откри резултата при добавката.

Само 108 секунди по-късно домакините възобновиха равенството. Игор Силва изравни с удар от движение извън наказателното поле.

ПСЖ остава на върха в класирането с актив от 21 точки. Лориен остава на 16-ата позиция в подреждането с 9 пункта.