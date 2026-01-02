Септември уреди пет зимни проверки

Елитният клуб Септември София ще започне своята зимна подготовка на 5 януари. Футболистите водени от старши треньора Славко Матич ще направят първа тренировка за 2026 година на стадион „Драгалевци“ от 14:00 часа.

„Септемврийци“ ще изиграят пет контролни срещи преди старта на втория полусезон в Първа лига, като от 15 януари до 27 януари ще се подготвят в Анталия, Турция.

Планираните проверки:

14.01 - Марек Дупница

16.01 - Арладаг, Туркменистан

20.01 - Нефтчи Фергана, Узбекистан

23.01 - Раднички Ниш, Сърбия

26.01 - Ордабаси, Казахстан