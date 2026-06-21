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Лотар Матеус призова Нагелсман да заложи на Дениз Ундав като титуляр

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Спорт
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Нападателят на Германия впечатли с голове и асистенции от пейката, а според легендата на Бундестима вече е заслужил място сред стартовите 11

лотар матеус призова нагелсман заложи дениз ундав титуляр
Снимка: AP Photo
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Легендата на германския футбол Лотар Матеус смята, че Дениз Ундав трябва да започне като титуляр в следващите мачове на Германия на Мондиал 2026.

Нападателят на Щутгарт се превърна в герой за Бундестима при победата над Кот д’Ивоар в Торонто, след като влезе от пейката и отбеляза два гола, включително победното попадение в добавеното време. Успехът класира Германия за елиминационната фаза за първи път след световната титла през 2014 година.

Селекционерът Юлиан Нагелсман не пожела да разкрие дали Ундав ще бъде титуляр срещу Еквадор, като подчерта, че влиянието му като резерва също може да бъде решаващо. Матеус обаче е на друго мнение.

"Вярвам, че сега трябва да започне с Ундав сред стартовите 11 – заради представянето му и работата, която върши на терена. Никой не иска да бъде резерва. Всеки играч се опитва да впечатли треньора, а Ундав го направи“, заяви Матеус пред Sky Germany.

29-годишният нападател вече има девет гола в едва 11 мача за националния отбор. Той се разписа и асистира два пъти при разгрома със 7:1 над Кюрасао в първия мач на Германия.

Макар Бундестимът вече да си осигури първото място в група Е, Матеус смята, че двубоят с Еквадор остава важен за самочувствието и ритъма на отбора.

"Отборът ще иска да спечели и последния мач в групата, за да запази настроението и динамиката. Оттук нататък остават само съперници от най-висока класа“, добави той.

#Мондиал 2026 #Дениз Ундав #национален отбор на Германия по футбол

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