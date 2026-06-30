БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по...
Чете се за: 09:15 мин.
РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не...
Чете се за: 02:32 мин.
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са...
Чете се за: 01:22 мин.
Две години от избора и интронизацията на патриарх Даниил:...
Чете се за: 02:57 мин.
Владимир Кличко пред БНТ: Само с последствия за агресора...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лотар Матеус призова за оставката на селекционера на Германия Юлиан Нагелсман

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази

Това беше първото участие на младия селекционер на световни финали, след като на Евро 2024 изведе Германия до четвъртфинал, загубен от бъдещия шампион Испания

Лотар Матеус призова за оставката на селекционера на Германия Юлиан Нагелсман
Снимка: БТА
Слушай новината

Легендата на германския футбол Лотар Матеус вярва, че периодът на Юлиан Нагелсман начело на националния отбор на Германия трябва да приключи, след като беше елиминиран на 1/16-финалите на световното първенство след изпълнение на дузпи срещу Парагвай.

"Вярвам, че трябва да продължим напред с нов треньор след това Световно първенство. Това просто е прекалено. Сигурно има много, върху което трябва да се работи както на терена, така и извън него", заяви Матеус пред вестник "Билд".

Буднестимът допусна поражение с 3:4 при дузпите след равенство 1:1 в редовното време и продълженията, а с това за трети пореден път отпадна от Мондиал без да достигне до напредналата фази на турнира. Матеус отправи критики към представянето на тима, но не смята, че това е изолиран случай.

"Един такъв мач винаги може да се случи, но ние вече играхме ужасно срещу Еквадор (б.а. загуба с 1:2 в последния мач от груповата фаза). Гледайки към голямата картинка - не съм тъжен. Изненадан съм, че можем да бъдем елиминирани от такъв слаб отбор, но не съм тъжен заради представянето ни", обясни бившият полузащитник, който е световен шампион с Германия от 1990 година.

Договорът на Юлиан Нагелсман е до края на европейското първенство през 2028 година. Това беше първото участие на младия селекционер на световни финали, след като на Евро 2024 изведе Германия до четвъртфинал, загубен от бъдещия шампион Испания. Самият наставник заяви, че няма да се оттегли, докато спортният директор Руди Фьолер изрази подкрепата си за него.

Освен критиките си към Нагелсман, Лотар Матеус защити капитана Йозуа Кимих, който според него просто не е играл на правилната позиция.

"Той е типът играч, който иска да е лидер, и го показва в Байерн Мюнхен. Просто трябва да го сложиш на правилната позиция. Не мисля, че той се чувстваше комфортно като десен бек. Доколкто съм наясно, той е играч, който ще бъде част от националния отбор с години занапред", каза Матеус.

Свързани статии:

Юрген Клинсман нарече отпадането на Германия "позор“ и поиска пълна проверка в ДФБ
Юрген Клинсман нарече отпадането на Германия "позор“ и поиска пълна проверка в ДФБ
Легендата на Бундестима настоя за сериозни последствия след...
Чете се за: 02:15 мин.
Юлиан Нагелсман: Искам да остана начело на Германия
Юлиан Нагелсман: Искам да остана начело на Германия
Селекционерът на Бундестима не възнамерява да подава оставка след...
Чете се за: 02:05 мин.
#Лотар Матеус #Юлиан Нагелсман

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят полицаите, напътствали момичето, което спаси майка си след припадък зад волана
2
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят...
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски
3
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски
България загуби първия си мач на еврошампионата за мъже до 22 г.
4
България загуби първия си мач на еврошампионата за мъже до 22 г.
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев
5
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският...
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
6
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Мондиал 2026

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Юрген Клинсман нарече отпадането на Германия "позор“ и поиска пълна проверка в ДФБ Юрген Клинсман нарече отпадането на Германия "позор“ и поиска пълна проверка в ДФБ
Чете се за: 02:15 мин.
Жоао Феликс: На световното първенство пристигнах с най-голямото самочувствие в кариерата си Жоао Феликс: На световното първенство пристигнах с най-голямото самочувствие в кариерата си
Чете се за: 02:50 мин.
Ян Диоманде: Нямам интернет и социални мрежи, агентът ми се занимава с трансферите Ян Диоманде: Нямам интернет и социални мрежи, агентът ми се занимава с трансферите
Чете се за: 02:57 мин.
Карло Анчелоти: Това беше най-пълноценният ни мач на Мондиал 2026 Карло Анчелоти: Това беше най-пълноценният ни мач на Мондиал 2026
Чете се за: 02:42 мин.
Парагвай обяви национален празник след сензацията срещу Германия Парагвай обяви национален празник след сензацията срещу Германия
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени знания, затрудняват се при необходимост от анализ
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени...
Чете се за: 09:15 мин.
РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват замърсяване на водата РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват замърсяване на водата
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са най-скъпите в Европа Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са най-скъпите в Европа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Акция срещу претоварените камиони на входа на Бургас
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Ще има ли нови преговори между САЩ и Иран в Доха?
Чете се за: 02:40 мин.
По света
ЕК отпуска 3,9 милиарда евро на Украйна за дронове
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Делото срещу Благомир Коцев: Варненският съд върна делото на...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ